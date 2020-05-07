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Китай запустив у космос свою найпотужнішу ракету

Четвер, 7 травня 2020, 00:54

Китай успішно запустив свою найпотужнішу ракету The Long March-5B, яка вивела на орбіту супутник.

Джерело: Reuters, CNN

Деталі: Ракета The Long March-5B завдовжки понад 53 метра важить близько 849 тонн. 

Головний конструктор ракети Лі Донг зазначив, що вона оснащена технологією наведення, навігації і управління, завдяки якій її траєкторія може безперервно регулюватися.

Передбачається, що у майбутньому The Long March-5B буде доставляти людей на орбітальну станцію, що розробляє Китай.

 
 
 

Теми: Китайкосмос


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