Китай запустив у космос свою найпотужнішу ракету

Китай успішно запустив свою найпотужнішу ракету The Long March-5B, яка вивела на орбіту супутник.

Джерело: Reuters, CNN

Деталі: Ракета The Long March-5B завдовжки понад 53 метра важить близько 849 тонн.

Головний конструктор ракети Лі Донг зазначив, що вона оснащена технологією наведення, навігації і управління, завдяки якій її траєкторія може безперервно регулюватися.

Передбачається, що у майбутньому The Long March-5B буде доставляти людей на орбітальну станцію, що розробляє Китай.