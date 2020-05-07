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В Ірані вже понад 100 тисяч заражень COVID-19

Четвер, 7 травня 2020, 01:26
В Ірані вже понад 100 тисяч заражень COVID-19

В Ірані діагностовано 101 650 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 1:00 7 травня в Ірані діагностовано 101 650 випадків хвороби, 81 587 людей вже одужали, 6418 померли.

За останню добу в країні на коронавірус захворіло 1680 осіб. 13 645 пацієнтів продовжують боротися з хворобою.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: 

  • У світі з 3 810 714 випадків захворювання 1 287 653 осіб одужала та 264 021 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: Іранкоронавірус
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