В Ірані вже понад 100 тисяч заражень COVID-19

В Ірані діагностовано 101 650 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 1:00 7 травня в Ірані діагностовано 101 650 випадків хвороби, 81 587 людей вже одужали, 6418 померли.

За останню добу в країні на коронавірус захворіло 1680 осіб. 13 645 пацієнтів продовжують боротися з хворобою.

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