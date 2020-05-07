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Учасники Революції Гідності написали звернення до Зеленського проти реваншу

Четвер, 7 травня 2020, 01:55

Учасники Революції Гідності звернулися до президента Володимира Зеленського з застереженням влади від "намірів наступу проти ідеалів Майдану та європейського вибору України".

Джерело: блог директора Школи відповідальної політики Андрія Юсова на Українській правді

Дослівно: "Влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським довела державу до межі масштабної кризи та економічного колапсу. В управлінні країною царюють невмілі експерименти та безлад.

Ми, учасники Революції Гідності, воїни-захисники України від російської агресії, добровольці та громадські активісти, політики та дипломати, діячі культури та мистецтв, патріоти нашої держави, застерігаємо нинішню владу від намірів наступу проти ідеалів Майдану та європейського вибору України".

Деталі: Станом на 6 травня під зверненням підписалися близько 900 людей та понад 10 організацій.

Теми: МайданЗеленський


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