У Білорусі затримали двох відеоблогерів, місцезнаходження ще одного досі невідоме

Міліція Білорусі затримала відеоблогера YouTube-каналу "Країна для життя" Сергія Тіхановского, також затриманий автор каналу "Народний репортер" Сергій Петрухін.

Джерело: правозахисний центр "Весна", передає видання "Медуза". TUT.BY

Деталі: Сергія Тіхановского затримали 6 травня під Могилевом, разом з ним затримали двох водіїв, яких потім відпустили.

Сергія Петрухіна затримали, коли той їхав до Тіхановского. Зараз він перебуває під вартою в Бресті. У чому підозрюють затриманих, поки невідомо.

За даними правозахисного центру, невідомо місцезнаходження ще одного блогера, автора каналу "Слуцьк - місто для Життя" Володимира Неронського.

Увечері 6 травня в Мінську, Гродно і Могильові пройшли акції на підтримку затриманих, міліція затримала 14 осіб.