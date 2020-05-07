У США на COVID-19 вже протестували 8 мільйонів громадян

Сполучені Штати протестували понад 8 мільйонів людей на наявність коронавірусу. Вірус виявили у 1 263 092 громадян.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Найбільше людей перевірили у Нью-Йорку, що наразі став одним зі світових центрів за кількістю випадків та темпами поширення хвороби – понад 1 мільйон осіб.

За час пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 74 799 смертей.

Одужали від коронавірусу вже майже 213 тисячі осіб.

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