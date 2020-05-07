У США на COVID-19 вже протестували 8 мільйонів громадян
Четвер, 7 травня 2020, 06:07
Сполучені Штати протестували понад 8 мільйонів людей на наявність коронавірусу. Вірус виявили у 1 263 092 громадян.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Найбільше людей перевірили у Нью-Йорку, що наразі став одним зі світових центрів за кількістю випадків та темпами поширення хвороби – понад 1 мільйон осіб.
За час пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 74 799 смертей.
Одужали від коронавірусу вже майже 213 тисячі осіб.
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Нагадаємо:
- У світі з 3 810 714 випадків захворювання 1 287 653 осіб одужала та 264 021 померло від ускладнень, спричинених хворобою.