У Німеччині другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу

У Німеччині другий день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом, водночас кількість щоденних смертей серед інфікованих знизилась.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

За останню добу у Німеччині підтверджено 1284 нових випадків захворювання, тоді як вчора повідомлялося про 947 випадків. Попередні два дні було близько 680.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 166 091 осіб.

Також повідомляється, що кількість померлих серед інфікованих за добу склала 123, тоді як днем раніше було 165 померлих. З початку епідемії загалом померли 7119 осіб.

Нагадаємо, федеральний уряд і землі у Німеччині домовилися продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом’якшеннями.

Дійсне дотепер обмеження на торгівлю на площі до 800 квадратних метрів скасовується. Магазини зобов'язані вживати гігієнічні заходи і не допускати виникнення черг.

Водночас рішення щодо ослаблення заходів, як і раніше, ухвалюватиме влада федеральних земель - тому у місцях спалах інфекції можуть діяти більш суворі правила.