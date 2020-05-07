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Грози не допомогли остаточно подолати тління на Київщині та Житомирщині

Четвер, 7 травня 2020, 08:19

Попри дощ та грози в Україні, рятувальники ще борються з тлінням після пожеж в екосистемах Київської та Житомирської областей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у зведенні станом на 7 ранку 7 травня

Деталі: У Київській області сили лісових господарств Державного агентства з управління зоною відчуження продовжують заходи з ліквідації окремих осередків тління торф’яників.

До гасіння залучено 49 чоловік та 28 одиниць техніки лісових господарств.

У Житомирській області 6 травня ліквідували загорання лісової підстилки поблизу с. Норинськ Лугинського району.

Станом на ранок підрозділи ДСНС допомагають у ліквідації окремих осередків тління торф’яників в Олевському районі.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 69 чоловік та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 43 чоловіка особового складу та 17 одиниць техніки.

Площу робіт ДСНС не уточнює.



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