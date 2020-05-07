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КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан

Четвер, 7 травня 2020, 08:55

Конституційний суд Румунії постановив, що указ президента про запровадження в Румунії надзвичайного стану є неконституційним і виходить за рамки правових повноважень глави держави.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Digi24.

"Конституційний суд встановив, що указ про запровадження надзвичайного стану no. 34/2020, що вносить зміни та доповнює указ no. 1/1999 є в цілому неконституційним", - йдеться у комюніке суду.

Суд аргументує, що за принципом розподілу повноважень, парламент визначає правові рамки надзвичайного стану, тоді як президент отримує повноваження запроваджувати його та контролювати виконання.

Президент своїм указом може встановити надзвичайний стан, окресливши надзвичайні заходи, яких необхідно вжити, та визначаючи, які фундаментальні права і свободи буде обмежено, але виключно в рамках законодавства про надзвичайний стан, яке існує на момент прийняття такого указу.

У даному випадку президент, діючи у межах своїх законних повноважень, окреслив, які права та свободи громадян обмежуються.

Водночас, низка інших заходів, як прямі закупівлі товарів держорганами, відсторонення з посад деяких держслужбовців, призупинення усіх цивільних та кримінальних справ і низка інших, виходять за межі законодавства про надзвичайний стан, яке було чинним на момент запровадження надзвичайного стану, пояснює КС.

Суд вважає, що президентський указ мав би пройти парламентський контроль, і парламент мав би санкціонувати перевищення президентом визначених законом повноважень. 

Також суд визнав неконституційним накладання штрафів за порушення карантину. Їх з початку карантину поліція виписала понад 300 тисяч, на загальну суму понад 120 мільйонів євро.

Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан заявив, що шокований рішенням, яке він назвав політичним. Він попередив, що органи влади, можливо, тепер не зможуть штрафувати людей за те, що вони не дотримуються правил карантину, які, як очікується, почнуть розслаблюватися в середині травня.

"Ми, безумовно, знайдемо конституційні та законодавчі рішення. Це рішення суду є запрошенням громадян не дотримуватися законів, це підбурювання до анархії та неправильної поведінки щодо своїх товаришів та суспільства", - сказав він.

Теми: Румуніякоронавірус


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