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Сербія скасувала надзвичайний стан

Четвер, 7 травня 2020, 09:33

Парламент Сербії скасував надзвичайний стан, який було введено 15 березня у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію РТС.

Це означає, що комендантська година більше не діє, участь армії в цивільних цілях припинено, літні люди можуть виходити на вулицю, міський транспорт в Белграді починає працювати з п'ятниці, а з понеділка діти повертаються в дитячі садки і ясла.

За затвердження цього рішення проголосували 155 депутатів, ніхто не був проти, один депутат утримався.

У своєму виступі в кінці сесії парламенту прем'єр-міністр Ана Брнабіч подякувала всім громадянам, які поважають надзвичайні заходи, і сказала, що їй не буде соромно, коли вони згадають цей період, і що у Сербії є підстави для гордості.

Вона зазначила, що перемога над коронавірусом поки не може бути оголошена, але країна близька до неї.

Скасування надзвичайного стану, в тому числі комендантської години, не означає, що деякі заходи, введені в ході боротьби з коронавірусом, не залишаться в силі.

Рукавички і маски будуть обов'язкові в громадському транспорті, але також в ресторанах і кафе, фізична дистанція залишиться в силі, заборона на публічні збори, жодних занять в школах - дистанційне навчання залишиться, ніяких кінотеатрів і театрів.

Такі урочистості, як весілля, хрещення, дні народження, будуть дозволені з 15 червня.

Як повідомлялося, парламентські та місцеві вибори в Сербії, проведення яких відклали через епідемію коронавірусу, відбудуться 21 червня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сербіякоронавірус
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