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Трамп ветував резолюцію, що обмежує його можливості вести війну проти Ірану

Четвер, 7 травня 2020, 09:50

Президент США Дональд Трамп наклав вето на резолюцію Когресу, яка обмежує його у використанні військової сили проти Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Відкидання Трампом законодавчих зусиль щодо обмеження його військових повноважень відбулося всього через кілька тижнів після того, як іранські судна переслідували американські кораблі в Перській затоці, і президент пригрозив відплатою іранським кораблям.

У заяві, що оголошує про вето, Трамп висміяв резолюцію і республіканців, які підтримали її, стверджуючи, що " Конгрес не повинен був приймати цю резолюцію".

"Це була дуже образлива резолюція, внесена демократами в рамках стратегії перемоги на виборах 3 листопада шляхом поділу Республіканської партії, - сказав Трамп. - Деякі республіканці, які голосували за неї, зіграли їм на руку".

У четвер Сенат США має провести голосування щодо подолання президентського вето.

Але законодавці, швидше за все, не наберуть більшості в дві третини голосів, необхідної як в Сенаті, так і в Палаті представників, щоб подолати вето.

Палата представників Конгресу США у березні схвалила резолюцію, яка обмежує президента Дональда Трампа у використанні військової сили проти Ірану. Сенат США підтримав законопроєкт 11 лютого.

У січні Трамп наказав завдати удару безпілотником, який убив іранського військового командувача Касема Сулеймані в аеропорту Багдада. Президент не попереджав Конгрес про своє рішення.

Побоювання, що країна перебуває на межі війни з Іраном, підсипало жару до постійних зусиль членів обох партій забрати у Білого дому повноваження з оголошення війни.

Конституція США надає Конгресу, а не президенту, право оголошувати війну.

Теми: ТрампСША


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