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ЄС підтвердив перспективу Західних Балкан, але ні слова про терміни переговорів

Четвер, 7 травня 2020, 10:11

Лідери ЄС підтвердили "однозначну підтримку європейської перспективи" для країн Західних Балкан під час відеосаміту 6 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява за підсумками саміту розміщена на сайті Європейської ради.

"ЄС має намір посилити свою підтримку в політичній, економічній та соціальній трансформації регіону. Партнери на Західних Балканах підтвердили цю перспективу як їх міцний стратегічний вибір. Вони також відзначили проведення та ефективне впровадження необхідних реформ щодо європейських цінностей та принципів і верховенства права", - йдеться у заяві.

Лідери ЄС також наголосили на важливості добросусідських відносин, регіональної стабільності та взаємної співпраці. Сюди входить добросовісна реалізація двосторонніх угод, зокрема, угода між Північною Македонією і Грецією та Договір про добросусідські відносини з Болгарією.

Однак в заключній декларації немає жодних згадок про часові рамки вступу країн регіону до блоку. Про початок переговорів про приєднання також не згадується. У заключній декларації взагалі відсутні слова "розширення" та "приєднання".

Як відомо, у березні Північна Македонія та Албанія отримали схвалення розпочати переговори про членство в ЄС, але це процес так і не розпочався.

Виступаючи після саміту, прем'єр-міністр головуючої в ЄС Хорватії Андрей Пленкович пообіцяв, що його країна буде рішучим прихильником європейського майбутнього регіону, повідомляє Euractiv.

"На наш погляд, ці рішення давно назріли. Нам також вдалося прийняти нову методологію, яка допоможе не тільки Сербії та Чорногорії, які вже розпочали переговори, а й Північній Македонії та Албанії", - сказав Пленкович.

Він додав, що Боснія і Герцеговина, на думку Хорватії, заслуговує статусу країни-кандидата. "Якщо ми подивимось на географію, то їм немає куди більше рухатися", - додав він.

Теми: ЄС


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