Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина заявила, що епідемію коронавірусу взято під контроль

Четвер, 7 травня 2020, 10:36

Туреччина заявила, що завершила перший етап своєї боротьби з коронавірусом і епідемія – під контролем.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

Результати зусиль по боротьбі з вірусом, а також успіхи в діагностиці та лікуванні в країні доводять, що Туреччина тримає пандемію під контролем, заявив журналістам Фахреттін Коджа після засідання Наукової ради в столиці Анкарі.

Описуючи нову фазу з ослабленими обмеженнями як "контрольоване соціальне життя", Коджа сказав: "Спалах знаходиться під контролем, але реалії життя з вірусом не змінилися".

"Наш дім залишається найбезпечнішим середовищем для захисту від вірусу", - підкреслив він.

Чиновник підкреслив, що нова фаза не є "типовим періодом нормалізації в тому сенсі, який ми знаємо".

"Ризики зберігаються. Втрата контролю буде запрошенням для другої хвилі. Ми бачили це в багатьох країнах" - сказав Коджа.

"У цей новий період ми не зменшимо, а збільшимо наші тестувальні потужності. Ми будемо виявляти випадки захворювання на ранній стадії", - зазначив він, додавши, що будуть проводитися регулярні перевірки в громадських місцях.

Торкнувшись заходів, які будуть прийняті на другому етапі боротьби з коронавірусом, Коджа підкреслив, що поки немає рішення про відкриття ресторанів і кафе в Туреччині, і вони будуть закриті до подальшого повідомлення.

16 березня турецький уряд оголосив, що всі бари, ресторани, кафе, місця проведення весіль, кінотеатри і криті дитячі ігрові майданчики закриваються.

Станом на 6 травня загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Туреччині склала 131 744 людини, 3584 особи померли.

Теми: Туреччинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Туреччина
Британія сподівається, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з РФ - FT
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: