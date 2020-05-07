Туреччина заявила, що епідемію коронавірусу взято під контроль

Туреччина заявила, що завершила перший етап своєї боротьби з коронавірусом і епідемія – під контролем.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

Результати зусиль по боротьбі з вірусом, а також успіхи в діагностиці та лікуванні в країні доводять, що Туреччина тримає пандемію під контролем, заявив журналістам Фахреттін Коджа після засідання Наукової ради в столиці Анкарі.

Описуючи нову фазу з ослабленими обмеженнями як "контрольоване соціальне життя", Коджа сказав: "Спалах знаходиться під контролем, але реалії життя з вірусом не змінилися".

"Наш дім залишається найбезпечнішим середовищем для захисту від вірусу", - підкреслив він.

Чиновник підкреслив, що нова фаза не є "типовим періодом нормалізації в тому сенсі, який ми знаємо".

"Ризики зберігаються. Втрата контролю буде запрошенням для другої хвилі. Ми бачили це в багатьох країнах" - сказав Коджа.

"У цей новий період ми не зменшимо, а збільшимо наші тестувальні потужності. Ми будемо виявляти випадки захворювання на ранній стадії", - зазначив він, додавши, що будуть проводитися регулярні перевірки в громадських місцях.

Торкнувшись заходів, які будуть прийняті на другому етапі боротьби з коронавірусом, Коджа підкреслив, що поки немає рішення про відкриття ресторанів і кафе в Туреччині, і вони будуть закриті до подальшого повідомлення.

16 березня турецький уряд оголосив, що всі бари, ресторани, кафе, місця проведення весіль, кінотеатри і криті дитячі ігрові майданчики закриваються.

Станом на 6 травня загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Туреччині склала 131 744 людини, 3584 особи померли.