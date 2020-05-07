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Чехія посилить охорону своїх дипломатів у Росії

Четвер, 7 травня 2020, 11:49

Глава МЗС Чехії Томаш Петршичек заявив, що країна планує посилити заходи безпеки для дипломатів в Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК, повідомляє "Європейська правда".

"Ми плануємо посилити заходи безпеки для дипломатів і направимо співробітників Служби безпеки з нашого Меське посольство в Москві" - сказав Петршичек.

Він зазначив, що чеська сторона не отримала відповіді з приводу інцидентів в Москві і Санкт-Петербурзі, пов'язаних зі знесенням з Празі пам'ятника маршалу Конєву.

Раніше у квітні в Санкт-Петербурзі перед будівлею генконсульства Чехії пройшов мітинг. Подібний інцидент стався і перед будівлею посольства Чехії в Москві, територію якого закидали димовими шашками.

Нагадаємо, на початку квітня  у Празі демонтували монумент радянському маршалу Івану Конєву.

Москва погрожувала Празі відплатою через статую Конєва. Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу закликав до судового переслідування людей, що стояли за демонтажем пам'ятника. У Росії з початку квітня діє закон, який передбачає до п'яти років позбавлення волі за псування військових поховань і пам'ятників, як в Росії, так і за кордоном.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяРосія
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