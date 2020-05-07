Кличко вимагає від силовиків доказів вини свого заступника або вибачень

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою надати інформацію про розслідування щодо свого першого заступника Миколи Поворозника.

Джерело: мер столиці під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання

Пряма мова: "Я хочу звернутися до правоохоронних органів надати інформацію, щодо розслідування. Бо досі Миколу Поворозника не викликали на допит – ні в якості свідка, ні в якості звинувачуваного. Не надали поки і жодних підтверджень тієї інформації, що була оприлюднена в ЗМІ. Також офіційних повідомлень щодо справи правоохоронні органи досі не зробили

Я вимагаю офіційної інформації щодо нібито фактів, які були оприлюднені, або вибачень перед Поворозником. В цій справі потрібно якнайшвидше розставити крапки над І. Винен – відповідатиме за законом! Не винен – для чого тоді хтось намагається дискредитувати міську владу?!".

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