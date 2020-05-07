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Кличко вимагає від силовиків доказів вини свого заступника або вибачень

Четвер, 7 травня 2020, 12:34
Кличко вимагає від силовиків доказів вини свого заступника або вибачень

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою надати інформацію про розслідування щодо свого першого заступника Миколи Поворозника.

Джерело: мер столиці під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання

Пряма мова: "Я хочу звернутися до правоохоронних органів надати інформацію, щодо розслідування. Бо досі Миколу Поворозника не викликали на допит – ні в якості свідка, ні в якості звинувачуваного. Не надали поки і жодних підтверджень тієї інформації, що була оприлюднена в ЗМІ. Також офіційних повідомлень щодо справи правоохоронні органи досі не зробили

Я вимагаю офіційної інформації щодо нібито фактів, які були оприлюднені, або вибачень перед Поворозником. В цій справі потрібно якнайшвидше розставити крапки над І. Винен – відповідатиме за законом! Не винен – для чого тоді хтось намагається дискредитувати міську владу?!".

Передісторія: 

  • Увечері 14 квітня стало відомо, що співробітники СБУ взялися за Миколу Поворозника, оскільки підозрюють, що він через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.
  • Пізніше перший заступник Кличка заявив, що всі роки працював чесно, а історія з хабарем є провокацією. 
  • 15 квітня в коментарі УП Поворозник зазначив, що не збирається йти з посади у такий відповідальний для столиці момент, але вже 17 квітня Кличко заявив, що його заступник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування.
  • На час розслідування Кличко поклав виконання обов’язків першого заступника голови КМДА на Валентина Мондриївського.

Українська правда

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Теми: Віталій Кличкомісцева владаКиїв
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