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У Раді Європи закликали українську владу не посягати на незалежність НАБУ

Четвер, 7 травня 2020, 12:43

Група держав у боротьбі з корупцією Ради Європи застерегла українську владу від змін законодавства, які поставлять під загрозу незалежність Національного антикорупційного бюро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі президента ГРЕКО Мартіна Мрчели на ім’я члена Національної ради з питань антикорупційної політики Михайла Буроменського.

"Нашу увагу привернув законопроєкт №3113, який зареєстрований у Верховній Раді і який передбачає зміни до законодавства про Національне антикорупційне бюро (НАБУ), зокрема щодо підстав звільнення директора бюро" - йдеться у листі.

Мрчела нагадує, що у своєму звіті четвертого раунду оцінювання України ГРЕКО наголошує на важливості операційної незалежності НАБУ.

"Буду вдячний, якщо ви доведете цей лист до відома компетентних органів влади, щоб переконатися, що при розробці і прийнятті законодавства, органи влади України повністю дотримуються вимог ГРЕКО щодо незалежності НАБУ" - додав він.

У березні народні депутати від "Слуги народу" Олександр Качура й Олександр Дубінський зареєстрували законопроєкт, яким пропонувалося розширити перелік підстав для звільнення директора НАБУ пунктом про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. 28 квітня профільний парламентський комітет рекомендував депутатам ухвалити інший закон.

Однією з ключових норм останнього законопроєкту є те, що за наявності чинного рішення суду про притягнення до адміністративної відповідальності за корупцію, повноваження директора НАБУ припиняються. А якщо рішення вже винесено по відношенню до чинного очільника відомства, то його необхідно негайно звільнити.

Раніше голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден попередив офіс президента України, що можливі зміни законодавства про НАБУ призведуть до перегляду дій фонду в Україні.



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