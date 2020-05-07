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Кількість жертв коронавірусу в Іспанії перевищила 26 тисяч

Четвер, 7 травня 2020, 13:12

В Іспанії з початку епідемії від коронавірусної хвороби померли 26 070 людей.

Такими є дані МОЗ Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EL Pais.

Число щоденних смертей від коронавірусу протягом останньої доби дещо знизилося: за 24 години було зареєстровано 213 нових смертельних випадків. У середу повідомлялося про 244 нові смерті.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії зросла до 221 447, з них 754 додалося за останні 24 години.

З початку епідемії вилікувалися 128 511 пацієнтів  - 2 509 більше, ніж вчора.

"У нас продовжується спад, коливання в кінці епідемії нормальні" – заявили в МОЗ Іспанії.

Нагадаємо, 6 травня парламент Іспанії вчетверте продовжив надзвичайний стан у зв’язку з епідемією, підтримавши пропозицію прем’єра.

Теми: коронавірусІспанія
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