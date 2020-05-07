Окупанти Донбасу відкрили вогонь із гранатомета: осколком поранило воїна

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новоселівка Друга на Донеччині, український боєць отримав поранення.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Внаслідок ворожого вогню з автоматичного станкового гранатомету один український захисник отримав осколкове поранення. Воїна було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний".

Деталі: Українські воїни зазначають, що підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ гідну відповідь. Втрати противника уточнюються.