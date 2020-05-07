Сейм Польщі схвалив голосування поштою на виборах президента

Сейм Польщі, нижня палата парламенту, проголосував за схвалення законопроєкту, що дозволить провести вибори президента голосуванням поштою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

За ухвалення законопроєкту, поданого правлячою партією "Право і справедливість", проголосували 236 депутатів, 213 були проти та 11 утрималися. Тепер законопроєкт направлять на підпис президенту.

Вибори повинні були відбутися 10 травня, але минулої ночі правляча коаліція домовилася про їх перенесення через епідеміологічну ситуацію і спротив опозиції.

У вівторок Сенат проголосував проти законопроекту.

У разі підписання президентом нового законопроєкту дата виборів буде оголошена пізніше.

Як повідомлялося, низка колишніх президентів і прем’єрів Польщі, серед яких Лех Валенса та Броніслав Коморовський, у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на "псевдовиборах", і закликали громадян вчинити так само.

Кандидатка в президенти Польщі від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська заявила, що не братиме участі у виборах 10 травня, якщо вони відбуватимуться поштою.

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