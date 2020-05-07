Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Європарламент голосуватиме щодо 1,2 млрд євро "коронапозики" для України 13 травня

Четвер, 7 травня 2020, 14:17

Голосування у Європейському парламенті щодо виділення Україні 1,2 млрд євро позики для подолання економічних наслідків пандемії відбудеться 13 травня за терміновою процедурою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вказано у порядку денному сесії Європарламенту, яка відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, 5 травня Рада ЄС погодила пропозицію Єврокомісії про надання 3 млрд євро макрофінансової допомоги 10 країнам з офіційно визнаною перспективою членства та країнам-сусідам для допомоги у подоланні наслідків пандемії коронавірусу. З цієї суми 1,2 млрд передбачені для України.

Фінансова допомога надаватиметься у формі позик на вигідних умовах.

Кошти будуть доступні протягом 12 місяців та будуть надаватися двома частинами. Максимальний термін погашення кредиту – 15 років. 

Умови будуть прописані у меморандумах про взаєморозуміння між країнами-партнерами та Єврокомісією.

Теми: коронавірусЄвропарламент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: