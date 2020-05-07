Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК взялася за лист власника "Епіцентру" до Кличка

Четвер, 7 травня 2020, 15:52
НАЗК взялася за лист власника Епіцентру до Кличка

Національне агентство з питань запобігання корупції буде розбиратися, чи не було конфлікту інтересів у народного депутата із групи "За майбутнє" та співвласника "Епіцентру" Олександра Гереги, коли той пропонував київській владі купувати у його гіпермаркету засоби протиепідемічного захисту.

Джерело: організація "Центр протидії корупції"

Дослівно: "Пам'ятаєте, як депутат Олександр Герега надіслав лист міському голові Києва Віталію Кличку, в якому закликав купувати в "Епіцентрі" засоби протиепідемічного захисту? Так ось, Нацагентство з питань запобігання корупції займеться цією ситуацією.

Так вже вийшло, що Герега є кінцевим бенефіціарним власником "Епіцентру". І він звертається як депутат до міського голови, аби той закуповував товари для міста в підконтрольному собі гіпермаркеті.

Пахне реальним конфліктом інтересів, тому Центр протидії корупції і звернувся до НАЗК. Ми отримали відповідь від Нацагентства про те, що ситуацію перевіряють у межах моніторингу щодо конфлікту інтересів".

Передісторія:

  • 28 квітня народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та депутатам Верховної Ради з пропозицією купувати медичні маски, захисні окуляри та комбінезони, доставлені літаком "Мрія" з Китаю, у компанії "Епіцентр К". Лист було надруковано на бланку нардепа. Герега є співвласником мережі гіпермаркетів "Епіцентр К".
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова наступного дня пообіцяла вивчити ситуацію з компанією "Епіцентр" депутата Олександра Гереги щодо продажу масок.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусепідеміяКиївНАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: