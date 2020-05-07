НАЗК взялася за лист власника "Епіцентру" до Кличка
Національне агентство з питань запобігання корупції буде розбиратися, чи не було конфлікту інтересів у народного депутата із групи "За майбутнє" та співвласника "Епіцентру" Олександра Гереги, коли той пропонував київській владі купувати у його гіпермаркету засоби протиепідемічного захисту.
Джерело: організація "Центр протидії корупції"
Дослівно: "Пам'ятаєте, як депутат Олександр Герега надіслав лист міському голові Києва Віталію Кличку, в якому закликав купувати в "Епіцентрі" засоби протиепідемічного захисту? Так ось, Нацагентство з питань запобігання корупції займеться цією ситуацією.
Так вже вийшло, що Герега є кінцевим бенефіціарним власником "Епіцентру". І він звертається як депутат до міського голови, аби той закуповував товари для міста в підконтрольному собі гіпермаркеті.
Пахне реальним конфліктом інтересів, тому Центр протидії корупції і звернувся до НАЗК. Ми отримали відповідь від Нацагентства про те, що ситуацію перевіряють у межах моніторингу щодо конфлікту інтересів".
Передісторія:
- 28 квітня народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та депутатам Верховної Ради з пропозицією купувати медичні маски, захисні окуляри та комбінезони, доставлені літаком "Мрія" з Китаю, у компанії "Епіцентр К". Лист було надруковано на бланку нардепа. Герега є співвласником мережі гіпермаркетів "Епіцентр К".
- Генпрокурор Ірина Венедіктова наступного дня пообіцяла вивчити ситуацію з компанією "Епіцентр" депутата Олександра Гереги щодо продажу масок.