НАЗК взялася за лист власника "Епіцентру" до Кличка

Національне агентство з питань запобігання корупції буде розбиратися, чи не було конфлікту інтересів у народного депутата із групи "За майбутнє" та співвласника "Епіцентру" Олександра Гереги, коли той пропонував київській владі купувати у його гіпермаркету засоби протиепідемічного захисту.

Джерело: організація "Центр протидії корупції"

Дослівно: "Пам'ятаєте, як депутат Олександр Герега надіслав лист міському голові Києва Віталію Кличку, в якому закликав купувати в "Епіцентрі" засоби протиепідемічного захисту? Так ось, Нацагентство з питань запобігання корупції займеться цією ситуацією.

Так вже вийшло, що Герега є кінцевим бенефіціарним власником "Епіцентру". І він звертається як депутат до міського голови, аби той закуповував товари для міста в підконтрольному собі гіпермаркеті.

Пахне реальним конфліктом інтересів, тому Центр протидії корупції і звернувся до НАЗК. Ми отримали відповідь від Нацагентства про те, що ситуацію перевіряють у межах моніторингу щодо конфлікту інтересів".

Передісторія: