Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія пропонує створити новий орган з протидії відмиванню коштів

Четвер, 7 травня 2020, 15:58

Європейська комісія заявила в четвер, що розглядає можливість створення нового органу з боротьби з фінансовими злочинами і більш суворого контролю за банками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У плані дій для  урядів 27 держав ЄС Єврокомісія заявила, що союз потребує системи боротьби з відмиванням грошей і фінансовими злочинами з наглядовим органом на рівні ЄС.

"Необхідно створити інтегровану систему", - йдеться в документі, направленому в столиці ЄС і оприлюдненому в четвер. Однак комісія попередила, що їй необхідно спочатку провести оцінку можливого впливу такої схеми.

Будь-який нагляд на рівні ЄС може здійснюватися з європейського банківського органу або здійснюватися "новим, спеціалізованим органом", йдеться в заяві комісії.

Комісія також опублікувала новий список країн, яким Брюссель каже про необхідність зробити більше для боротьби з відмиванням грошей.

Переглянутий перелік заходів по боротьбі з відмиванням грошей повинен вступити в силу з жовтня. Компаніям в будь-якій з перерахованих держав заборонено отримувати нове фінансування від ЄС.

Комісія додала у список Багамські Острови, Барбадос, Ботсвану, Гану, Зімбабве, Камбоджу, Маврикій, Монголію, М'янму, Нікарагуа, Панаму і Ямайку.

Країни, які вже були в списку, - це Афганістан, Ірак, Вануату, Пакистан, Сирія, Ємен, Уганда, Тринідад і Тобаго, Іран і Північна Корея.

Теми: Єврокомісіякорупціягроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Єврокомісія
Лідерка Єврокомісії засудила рішення Росії зупинити "зернову угоду"
Президентка Єврокомісії про рух України до Євросоюзу: Швидкість вражає
Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: