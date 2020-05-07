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Єврокомісія пропонує створити новий орган з протидії відмиванню коштів

Четвер, 7 травня 2020, 15:58

Європейська комісія заявила в четвер, що розглядає можливість створення нового органу з боротьби з фінансовими злочинами і більш суворого контролю за банками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У плані дій для  урядів 27 держав ЄС Єврокомісія заявила, що союз потребує системи боротьби з відмиванням грошей і фінансовими злочинами з наглядовим органом на рівні ЄС.

"Необхідно створити інтегровану систему", - йдеться в документі, направленому в столиці ЄС і оприлюдненому в четвер. Однак комісія попередила, що їй необхідно спочатку провести оцінку можливого впливу такої схеми.

Будь-який нагляд на рівні ЄС може здійснюватися з європейського банківського органу або здійснюватися "новим, спеціалізованим органом", йдеться в заяві комісії.

Комісія також опублікувала новий список країн, яким Брюссель каже про необхідність зробити більше для боротьби з відмиванням грошей.

Переглянутий перелік заходів по боротьбі з відмиванням грошей повинен вступити в силу з жовтня. Компаніям в будь-якій з перерахованих держав заборонено отримувати нове фінансування від ЄС.

Комісія додала у список Багамські Острови, Барбадос, Ботсвану, Гану, Зімбабве, Камбоджу, Маврикій, Монголію, М'янму, Нікарагуа, Панаму і Ямайку.

Країни, які вже були в списку, - це Афганістан, Ірак, Вануату, Пакистан, Сирія, Ємен, Уганда, Тринідад і Тобаго, Іран і Північна Корея.

Теми: Єврокомісіякорупціягроші


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