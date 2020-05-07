Президенти країн Балтії засудили спроби РФ переписати історію

Президенти Литви, Латвії та Естонії 7 травня засудили тоталітарний радянський режим і спроби Росії фальсифікувати історію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві президентів трьох Балтійських країн Гітанаса Науседи, Егілса Левітса і Керсті Кальюлайд з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі.

Заява оприлюднена, зокрема, на офіційному сайті президента Естонії.

Глави трьох країн висловили повагу пам'яті жертв Другої світової війни та закликали протистояти спробам переписати історію. У заяві прямо не згадується РФ, проте з огляду на минулі конфлікти країн з Москвою через питання Другої світової, вважається, що звернення балтійських країн стосується Росії.

"Трагічних уроків минулого забувати не можна. Ми підкреслюємо важливість правди і достовірності. Спотворення історичних подій Другої світової війни і розчленування Європи, що послідувало за нею, є сумною спробою фальсифікувати історію й поставити під сумнів саму основу сучасного міжнародного правопорядку", - сказано у заяві.

Лідери нагадали, що для народів Центральної та Східної Європи закінчення Другої світової війни, на жаль, не означало настання свободи.

"Замість цього на зміну одному тоталітарному режимові прийшов інший, коли держави Балтії були силою приєднані до Радянського Союзу", - заявили президенти Литви, Латвії і Естонії.

Левітс, Науседа і Кальюлайд заявили, що рішуче відкидають ідею сфер впливу.

"Обов'язковою умовою міжнародної безпеки є незмінна прихильність дотриманню міжнародного права і визнаних норм, а також безумовна повага територіальної цілісності всіх суверенних держав і їхнього права вибирати свої власні заходи безпеки і вступати в союзи і об'єднання", - зазначили вони.