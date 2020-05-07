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У "Слузі народу" винайшли, як розправлятися з міністрами, які "недотягують"

Четвер, 7 травня 2020, 16:32

Депутати фракції "Слуга народу" підготували проєкт закону "Про інтерпеляцію", який дозволить парламенту порушувати питання про відповідальність міністрів та ініціювати їхню відставку.

Джерело: заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Ефективність роботи міністрів треба контролювати. Стаття 85 Конституції покладає цю функцію на Верховну Раду.

Втім, у нас відсутні законодавчі положення, які б конкретизували таке конституційне право парламенту. Виняток – хіба що закон "Про статус народного депутата України", що дає нардепам право звертатися до Кабміну із депутатськими запитами. Але цього недостатньо для ефективного контролю.

Вихід – процедура інтерпеляції. Цей маловідомий українцям термін якраз і означає право парламенту порушити питання про відповідальність того чи іншого міністра… Ми вже підготували проєкт закону "Про інтерпеляцію". Дяка Ользі Совгирі та Галині Третьяковій.

Ініціювати процедуру зможе певний комітет або 45 народних депутатів. Далі питання розглядається в профільному комітеті, а коли він дає висновок – виноситься на пленарне засідання.

Якщо рішення про незадовільну роботу члена Кабміну набирає 226 голосів, прем'єр-міністр протягом 15 днів зобов'язаний внести подання про його звільнення. В разі, якщо прем'єр цього не робить, питання включається до порядку денного парламенту без голосування, і парламент сам ухвалює рішення про звільнення міністра.

Щодо міністрів оборони і закордонних справ – Рада рекомендує президенту звільнити їх, якщо дає негативну оцінку за результатами інтерпеляції".

Деталі: Кравчук наголосила, що Верховна Рада не може звільнити міністрів одразу з визнанням їхньої роботи незадовільною, бо усунення з цього процесу прем'єра призведе до порушення балансу між парламентом і урядом та буде порушенням Конституції, адже Україна є парламентсько-президентською республікою.

Вона зазначила, що інтерпеляція використовується у багатьох європейських державах із парламентською або змішаною формами правління. Наприклад, вона популярна у Польщі: у порядок денний Сейму входить пункт "інтерпеляції і питання по поточних справах".

Кравчук підписала український законопроєкт "Про інтерпеляцію".

За її словами, його зареєструють у Верховній Раді найближчим часом.

Довідково: Інтерпеляція – це інструмент парламентського контролю, який передбачає письмову вимогу депутата або групи депутатів до уряду чи окремого міністра дати пояснення щодо певного питання чи напрямку. У результаті звіту міністру чи уряду може бути виголошено недовіру, яка має наслідком відставку.

Теми: Верховна РадаСлуга народузаконодавствоКабінет міністрів


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