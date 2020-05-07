ДБР взялося за обмеження вироблення електроенергії на АЕС
Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій службовців Міністерства енергетики та захисту довкілля у зв’язку зі зниженням потужностей енергоблоків атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії у приватних компаній.
Джерело: сайт ДБР
Дослівно: "ДБР розслідує обмеження виробітку електроенергії на АЕС".
Деталі: Повідомляється, що посадовці Міненергетики затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об’єднаної енергетичної системи України на 2020 рік.
Він передбачає виведення підприємства держсектору економіки атомної галузі в резерв, переведення енергоблоків на роботу на зниженій потужності, а натомість збільшує обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній.
У зв'язку з такими діями Мінекономіки відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%. А це, за даними ДБР, може призвести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків держбюджету та банкрутства об’єкта держвласності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Передісторія:
- Екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомляв, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках. За його словами, після таких ініціатив Буславець практично втратила шанси бути затвердженою в парламенті.
- Згодом голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус повідомив, що 29 квітня о 20:05 після спрацювання автоматики від мережі був відключений атомний блок №3 Рівненської АЕС потужністю 1000 МВт. Герус виступає проти масштабної зупинки АЕС.