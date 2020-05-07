ДБР взялося за обмеження вироблення електроенергії на АЕС

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій службовців Міністерства енергетики та захисту довкілля у зв’язку зі зниженням потужностей енергоблоків атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії у приватних компаній.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "ДБР розслідує обмеження виробітку електроенергії на АЕС".

Деталі: Повідомляється, що посадовці Міненергетики затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об’єднаної енергетичної системи України на 2020 рік.

Він передбачає виведення підприємства держсектору економіки атомної галузі в резерв, переведення енергоблоків на роботу на зниженій потужності, а натомість збільшує обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній.

У зв'язку з такими діями Мінекономіки відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%. А це, за даними ДБР, може призвести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків держбюджету та банкрутства об’єкта держвласності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

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