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Путін заборонив військовим РФ користуватися соцмережами та спілкуватися зі ЗМІ

Четвер, 7 травня 2020, 16:53

Військовослужбовці не повинні мати при собі електронні пристрої, які можуть передавати аудіо- та фотоматеріали і відстежувати геолокацію, при виконанні обов'язків військової служби.

Джерело: указ президента РФ Володимира Путіна

Деталі: Використання гаджетів заборонене:

  • під час несення бойового чергування, бойової служби,
  • знаходженні в нарядах,
  • знаходженні на території військової частини,
  • при проходженні військових зборів,
  • якщо військовослужбовець бере участь в бойових діях, збройних конфліктах або "в діяльності з підтримання або відновлення міжнародного миру і безпеки",
  • "виконує завдання з припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території Російської Федерації",
  • якщо він бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і катастроф.

Закон також встановлює "заборону військовослужбовцям та громадянам, покликаним на військові збори, надавати засобам масової інформації або з використанням мережі інтернет поширювати інформацію, що дозволяє визначити їх приналежність або призначення до Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів".

Чому це важливо: Публікація військовослужбовцями особистих даних в соцмережах неодноразово призводила до витоку. Зокрема, в 2014 році дані на сторінках солдатів у соцмережі "ВКонтакте" дозволили ЗМІ отримати підтвердження присутності російських військових на війні в Україні.

Українська правда
Теми: ПутінРосіявійнабойові дії


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