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Данія проведе вибіркове тестування, щоб дослідити масштаби поширення вірусу

Четвер, 7 травня 2020, 16:57

Данія планує проводити вибіркове тестування населення на коронавірус, щоб дослідити масштаби поширення вірусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Данія планує провести кампанію виборікового тестування населення на коронавірус, щоб дослідити масштаби поширення інфекції в країні. Про це розповів міністр охорони здоров’я країни Магнус Хеніке.

Кампанія тестування має стартувати наступного тижня. Випадково обрані громадяни отримають на свої електронні скриньки запрошення від відомства добровільно здати тест на коронавірус.

За допомогою такої кампанії хочуть з’ясувати, якою може бути реальна кількість заражених вірусом, та яка ситуація у різних вікових групах.

Спершу Данія тестувала лише людей з явними симптомами, але останнім часом суттєво збільшила кількість тестів. За словами міністра охорони здоров’я, зараз Данія входить до першої десятки країн світу за кількістю тестів відносно кількості населення.

Нагадаємо, вчора уряд Данії оголосив, що ресторанам, магазинам та кафе планують дозволити відкритися вже наступного понеділка.  

15 квітня Данія відкрила дитячі садочки та початкові школи після місячного карантину через коронавірус, ставши першою країною в Європі, яка пішла на такий крок.

З 20 квітня дозволили відновити роботу дрібним підприємцям, таким як перукарні, салони краси та автошколи.

Теми: Даніякоронавірус


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