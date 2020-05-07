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На День перемоги в Україні буде прохолодно, подекуди дощ

Четвер, 7 травня 2020, 18:29

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме прохолодна і волога повітряна маса з півночі Європи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 8 травня у більшості регіонів України пройде невеликий дощ, уночі в західних областях, удень на Правобережжі без опадів. Вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°; на високогір'ї Карпат уночі заморозки 0-3°, температура вдень 3-8° тепла.
Вітер північно-західний, 5-12 м/с, удень у центральних і південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в п’ятницю вночі невеликий дощ, 4-6° тепла, удень без опадів до +14+16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період спостережень у Києві 8 травня найвища температура вдень була +28,2° у 1907 році, а найнижча вночі – 0,5° вище нуля в 1953 році.

9 травня в Україні без опадів, лише в східній частині, вдень і в західних областях місцями невеликий дощ. Вночі 4-9° тепла, вдень +13+18°, на крайньому заході до +18+23°. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

У Києві 9 травня – без опадів, вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

 

Теми: погода


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