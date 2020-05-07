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У Білорусі вже понад 20 тисяч випадків коронавірусу

Четвер, 7 травня 2020, 18:51
Фото TUT.by

У Білорусі станом на 7 травня зареєстровано 20 168 осіб з позитивним результатом аналізу на COVID-19. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by, про це оголосило Міністерство охорони здоров'я країни. 

Приріст за останню добу склав 913 нових інфекцій. Одужали і виписані – 5067 пацієнтів, приріст за добу склав 679 осіб.

Всього від початку епідемії в Білорусі вже проведено 229 тисяч 466 тестів.

Заступник головного лікаря Республіканського центру гігієни, епідеміології і громадського здоров'я Ірина Глинська в ефірі телеканалу "Білорусь 1" припустила, що "десь через місяць, можливо навіть до кінця цього місяця ми все-таки вийдемо на стійке зниження захворюваності - і тоді вже можна буде говорити про якісь наступні прогнози". 

Раніше завідувач відділення Мінської обласної лікарні, епідеміолог Віктор Сущевич прогнозував пік захворюваності на двадцяті числа травня. Після цього епідемія, за його розрахунками, піде на спад.

Як повідомлялося, президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що не скасовуватиме військовий парад 9 травня на честь 75-річчя Перемоги через пандемію коронавірусу.

Читайте також: Трактор проти коронавірусу: що стоїть за відмовою Лукашенка від карантину в Білорусі

 

Теми: Білоруськоронавірус


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