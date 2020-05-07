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Епідемія в Італії: кількість хворих знизилася до менше 90 тисяч

Четвер, 7 травня 2020, 19:50

В Італії кількість "активних" хворих на коронавірус знизилася до менше 90 тисяч осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За підсумками останньої доби, кількість "активних" хворих на коронавірус в Італії – тих, хто зараз має позитивний тест на коронавірус, знизилася до 89 624, що на 1904 менше, ніж вчора. Нагадаємо, 5 квітня кількість хворих вперше за багато тижнів знизилася до менше 100 тисяч осіб.

За останні 24 години померли 274 хворих, що майже на сотню менше, ніж 369 напередодні. Втім, це більше, ніж позавчора, коли повідомляли про 236 загиблих.

Кількість нових випадків другий день поспіль дещо вища, ніж позавчора. За добу виявили 1 401 нових хворих, що на 43 менше, ніж вчора (1444), але суттєво більше, ніж 1075 позавчора.

У Ломбардії, епіцентрі епідемії, кількість нових випадків також дещо знизилась – до 720 (вчора – 764). Водночас, позавчора там повідомляли про 500 хворих.

Кількість госпіталізованих зменшилася ще на майже 600 осіб – до 15 174. У відділеннях інтенсивної терапії – на 22 пацієнти, порівняно з учора. Зараз там перебувають 1311 хворих.

Загалом за добу одужали 3 031 людей.

З початку епідемії, в Італії зареєстрували 215 858 підтверджених заражень коронавірусом. З них 29 958 хворих померли, одужали – 96 276.

Нагадаємо, у понеділок, 4 травня, в Італії почалася друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. Нові послаблення передбачають відновлення роботи виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Через два тижні має запрацювати роздрібна торгівля. 



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