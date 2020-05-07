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У Кличка розширили перелік ринків, які відкриють 8 травня

Четвер, 7 травня 2020, 22:25

У Києві з 8 травня можуть працювати 13 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Деталі: Повідомляється, що виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати ринки:

  1. "Феофанівський", вул. Академіка Заболотного,48-А;
  2. "Деміївський", вул. Ізюмська, 1;
  3. "Базар на Лісовій", вул. Попудренка, 65;
  4. "Маяк", вул. Попудренка, 90/2;
  5. "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115;
  6. "Печерський ринок", площа Печерська, 1;
  7. "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80;
  8. "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2;
  9. "Лівобережний", вул. Сверстюка, 3;
  10. "Дарниця", вул. Попудренка, 5;
  11. "Шлях", вул. Зодчих, 52/1;
  12. "Коллібріс", вул. Л. Курбаса, 6;
  13. "Борщагівський", вул. Зодчих, 58.

У КМДА нагадали, що агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог.

Зокрема, на ринках мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами, а також дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.

Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, ринок має забезпечити недопущення стихійної торгівлі навколо. Також діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

Що було раніше: Станом на 7 травня в Києві почали працювати 10 продовольчих ринків.

Українська правда
Теми: Київторгівляпродуктикарантин


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