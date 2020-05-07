У Кличка розширили перелік ринків, які відкриють 8 травня
У Києві з 8 травня можуть працювати 13 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.
Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації
Деталі: Повідомляється, що виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати ринки:
- "Феофанівський", вул. Академіка Заболотного,48-А;
- "Деміївський", вул. Ізюмська, 1;
- "Базар на Лісовій", вул. Попудренка, 65;
- "Маяк", вул. Попудренка, 90/2;
- "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115;
- "Печерський ринок", площа Печерська, 1;
- "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80;
- "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2;
- "Лівобережний", вул. Сверстюка, 3;
- "Дарниця", вул. Попудренка, 5;
- "Шлях", вул. Зодчих, 52/1;
- "Коллібріс", вул. Л. Курбаса, 6;
- "Борщагівський", вул. Зодчих, 58.
У КМДА нагадали, що агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог.
Зокрема, на ринках мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами, а також дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.
Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, ринок має забезпечити недопущення стихійної торгівлі навколо. Також діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.
Що було раніше: Станом на 7 травня в Києві почали працювати 10 продовольчих ринків.