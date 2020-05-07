КС Молдови визнав неконституційною угоду про російський кредит

Конституційний суд Молдови визнав неконституційною угоду про €200 млн позики Молдові від Російської Федерації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

На засіданні 7 травня, після 6-годинного обговорення, Конституційний суд постановив, що угода про надання Молдові кредиту від Російської Федерації на суму €200 млн суперечить Конституції. У розгляді питання про російський кредит не брав участі суддя КС Едуард Абабаей – він взяв самовідвід через те, що є родичем родичем міністра фінансів Сергія Пушкуце, який вів переговори про підписання кредитної угоди з РФ.

Нагадаємо, 23 квітня Конституційний суд Молдови призупинив дію закону про ратифікацію угоди між Кишиневом і Москвою про 200 млн євро кредиту від РФ, задовольнивши клопотання депутата Демократичної партії Серджіу Сирбу.

Росія схвалила виділення кредиту Молдові на прохання президента країни Ігоря Додона для підтримки економіки. Цей кредит порівнюють з "кредитом Януковича" 2013 року.

Опозиція називає угоду небезпечною для країни. Найбільші питання щодо кредиту у парламенті викликала стаття 7, п.2 угоди, де йдеться про те, що владі доведеться взяти на себе і прострочені борги за схваленими державою позиками молдавських компаній перед російськими банками, оскільки не було ясності, навіщо цей пункт потрібний та які кредити можуть просити молдавські компанії у російських банків.

Першим запит в КС з проханням перевірити відповідність угоди Конституції подав депутат від парламентської групи "Pro Moldova" Серджіу Сирбу, 23 квітня. Того ж дня КС змістив з посади голови Володимира Цуркана і призначив на його місце Домніку Маноле, та під його головуванням взяв до розгляду запит Сирбу і призупинив дію кредитної угоди з Росією. 24 та 27 квітня схожі запити до КС подали також депутати партій "Дія та солідарність" і "Гідність та правда".

Голова юридичної комісії парламенту, депутат провладної Партії соціалістів (ПСРМ) Василь Боля заявив, що КС порушив закон про Конституційний суд і "перевищив повноваження", призупинивши набрання чинності угоди про кредит. "Всупереч запиту депутата Сирбу, який просив призупинити дію рішення уряду про кредит, суд розглянув призупинення закона № 57(рішення парламенту про ратифікацію кредиту). Без ясної мотивації, Конституційний суди перевищив повноваження і призупинив рішення парламенту, а не рішення уряду, як просив автор запиту", - заявив Боля.

Президент Ігор Додон тоді заявив, що якщо КС анулює дію договору про російський кредит, з 1 травня країна не зможе виплачувати пенсії і заробітні плати, а провладна партія соціалістів (ПСРМ) звинуватила опозицію (Pro Moldova, "Дію та солідарність" (PAS) і "Платформу Гідність і правда" (DA) у "підриві зусиль уряду з реалізації плану виходу з кризи" та в тому, що вони намагаються взяти Конституційний суд під контроль.

Після цього депутати подали звернення до Генпрокуратури з вимогою порушити справу проти Ігоря Додона на тій підставі, що президент "дозволив собі публічно звинувачувати й шантажувати суддів Конституційного суду". Прокуратура відповіла, що це неможливо через імунітет президента.