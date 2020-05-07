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Катар може інвестувати в українську інфраструктуру

Четвер, 7 травня 2020, 23:02

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Катару Шейх Мухаммад бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані домовилися, що Катар розгляне низку інвестиційних проєктів, які можуть бути реалізовані в Україні.

Джерело: Кулеба, якого цитує пресслужба МЗС

Пряма мова Кулеби: "Україна готова бути стратегічним партнером Катару у своєму регіоні. Зокрема, зважаючи на свій транзитний потенціал і роль гаранта світової продовольчої безпеки, ми готові працювати разом, аби від цієї співпраці вигравали наші країни".

Деталі: Катар розгляне низку інвестиційних проєктів, які можуть бути реалізовані в Україні. Йдеться, насамперед, про інвестиції в українську інфраструктуру: мости, дороги, залізниці, аеропорти та ін. 

Глави зовнішньополітичних відомств обговорили експорт української сільськогосподарської продукції до Катару. Кулеба запевнив колегу, що Україна може забезпечити потреби Катару в агропродукції.

Українська правда
Теми: УкраїнаМЗСКулеба Дмитроінвестиції


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