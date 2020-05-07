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Катар може інвестувати в українську інфраструктуру

Четвер, 7 травня 2020, 23:02
Катар може інвестувати в українську інфраструктуру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Катару Шейх Мухаммад бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані домовилися, що Катар розгляне низку інвестиційних проєктів, які можуть бути реалізовані в Україні.

Джерело: Кулеба, якого цитує пресслужба МЗС

Пряма мова Кулеби: "Україна готова бути стратегічним партнером Катару у своєму регіоні. Зокрема, зважаючи на свій транзитний потенціал і роль гаранта світової продовольчої безпеки, ми готові працювати разом, аби від цієї співпраці вигравали наші країни".

Деталі: Катар розгляне низку інвестиційних проєктів, які можуть бути реалізовані в Україні. Йдеться, насамперед, про інвестиції в українську інфраструктуру: мости, дороги, залізниці, аеропорти та ін. 

Глави зовнішньополітичних відомств обговорили експорт української сільськогосподарської продукції до Катару. Кулеба запевнив колегу, що Україна може забезпечити потреби Катару в агропродукції.

Українська правда
Теми: УкраїнаМЗСКулеба Дмитроінвестиції
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