Трамп обговорив з Путіним контроль над озброєннями та коронавірус

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорив контроль над озброєннями та боротьбу з коронавірусом.

Джерело: представник Білого дому Джадд Дір в Twitter, Reuters, сайт Кремля

Дослівно Дір: "Президент Трамп підтвердив, що Сполучені Штати віддані ефективному контролю над озброєннями, в який входить не тільки Росія, а й Китай, і з нетерпінням очікує майбутніх дискусій, щоб уникнути дорогої гонки озброєнь. Два лідери також торкнулися інших двосторонніх і глобальних питань".

President Trump reaffirmed that the United States is committed to effective arms control that includes not only Russia, but also China, and looks forward to future discussions to avoid a costly arms race. The two leaders also covered other bilateral and global issues.