Трамп обговорив з Путіним контроль над озброєннями та коронавірус

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорив контроль над озброєннями та боротьбу з коронавірусом.

Джерело: представник Білого дому Джадд Дір в Twitter, Reuters, сайт Кремля

Дослівно Дір: "Президент Трамп підтвердив, що Сполучені Штати віддані ефективному контролю над озброєннями, в який входить не тільки Росія, а й Китай, і з нетерпінням очікує майбутніх дискусій, щоб уникнути дорогої гонки озброєнь. Два лідери також торкнулися інших двосторонніх і глобальних питань".

President Trump reaffirmed that the United States is committed to effective arms control that includes not only Russia, but also China, and looks forward to future discussions to avoid a costly arms race. The two leaders also covered other bilateral and global issues. — Judd Deere (@JuddPDeere45) May 7, 2020

Деталі: Говорячи про боротьбу з коронавірусом, Трамп повторив, що Сполучені Штати докладають усіх зусиль, щоб піклуватися про американців вдома, а також готові надати допомогу будь-якій країні, яка цього потребує, включаючи Росію.

Президент США додав, що Путін прийняв його пропозицію надати апарати ШВЛ для хворих COVID-19.

Сайт Кремля в свою чергу повідомив, що президенти обмінялися привітаннями у зв'язку з 75-річчям Перемоги над фашизмом і підкреслили, що "Росія і США здатні багато чого досягти у вирішенні гострих проблем сучасності, включаючи забезпечення стратегічної стабільності, боротьбу з тероризмом, врегулювання регіональних конфліктів, протидію епідеміям".

Також в Кремлі відзначили, що Путін і Трамп торкнулися становища на світовому ринку нафти, підтвердили важливість підтримки російсько-американського діалогу і контактів в різних областях.

Крім того, повідомляється, що в питанні коронавіруса "з американської сторони запропоновано направити в Росію партію медичного обладнання".