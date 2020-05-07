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Трамп обговорив з Путіним контроль над озброєннями та коронавірус

Четвер, 7 травня 2020, 23:49

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорив контроль над озброєннями та боротьбу з коронавірусом.

Джерело: представник Білого дому Джадд Дір в Twitter, Reuters, сайт Кремля

Дослівно Дір: "Президент Трамп підтвердив, що Сполучені Штати віддані ефективному контролю над озброєннями, в який входить не тільки Росія, а й Китай, і з нетерпінням очікує майбутніх дискусій, щоб уникнути дорогої гонки озброєнь. Два лідери також торкнулися інших двосторонніх і глобальних питань".

Деталі: Говорячи про боротьбу з коронавірусом, Трамп повторив, що Сполучені Штати докладають усіх зусиль, щоб піклуватися про американців вдома, а також готові надати допомогу будь-якій країні, яка цього потребує, включаючи Росію.

Президент США додав, що Путін прийняв його пропозицію надати апарати ШВЛ для хворих COVID-19.

Сайт Кремля в свою чергу повідомив, що президенти обмінялися привітаннями у зв'язку з 75-річчям Перемоги над фашизмом і підкреслили, що "Росія і США здатні багато чого досягти у вирішенні гострих проблем сучасності, включаючи забезпечення стратегічної стабільності, боротьбу з тероризмом, врегулювання регіональних конфліктів, протидію епідеміям".

Також в Кремлі відзначили, що Путін і Трамп торкнулися становища на світовому ринку нафти, підтвердили важливість підтримки російсько-американського діалогу і контактів в різних областях.

Крім того, повідомляється, що в питанні коронавіруса "з американської сторони запропоновано направити в Росію партію медичного обладнання".

Теми: ТрампПутінзброякоронавірус


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