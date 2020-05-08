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За день на Буковині виявили майже 50 випадків коронавірусу

П'ятниця, 8 травня 2020, 00:18

7 травня у Чернівецькій області підтвердили 49 нових випадків зараження коронавірусом, всього в області – 2097. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "На Буковині сьогодні, 7 травня, офіційно підтверджено ще 49 випадків зараження коронавірусом, 22 із них – у Чернівцях. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2097 осіб".

Деталі: Цього ж дня в області у лабораторно на COVID-19 перевірили 418 зразків. 

Ще 40 мешканців Буковини одужали від коронавірусу. "Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 298 людей", – розповів Осадчук. 

Окрім того, 11 травня відбудеться засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому планується вирішити, яким буде режим адаптивного карантину на Буковині.

Що передувало: В Україні 6 травня зафіксовано 507 нових випадків захворювання на коронавірус, 13 людей 6 травня померли, але 299 осіб подолали COVID-19.

Тоді ж у Чернівецькій області зареєстрували 2048 випадків інфікування. 

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіла 13691 людина, з них 933 дітей та 2660 медпрацівників. Загалом одужало 2396 осіб, померли від коронавірусу 340 осіб.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус


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