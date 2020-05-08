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У Кабміні запевняють, що знайшли кошти на фінансування каналу ATR

П'ятниця, 8 травня 2020, 02:13

Кабінет Міністрів на засіданні 6 травня погодив зміни, якими передбачається фінансування кримськотатарського телеканалу "ATR".

Джерело: повідомлення Кабміну

Дослівно: "Згідно з документом, кошти підуть на оплату послуг супутникового зв’язку, оренду телевізійного обладнання, оренду приміщень, оплату послуг з використання та придбання об’єктів авторського права".

Деталі: Зміни внесені до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України. 

За словами т.в.о міністра культури та інформаційної політики Світлани Фоменко, вказана постанова створить правові передумови для фінансування телеканалу. 

Що передувало: За словами заступника генерального директора телеканалу Айдера Муждабаєва, телеканал ATR без фінансування закриється до дня депортації кримських татар 18 травня.

Передісторія:

  • ATR входить до складу холдинга Ленура Іслямова разом з дитячим каналом Lale та радіостанцією Meydan. Ленур Іслямов володіє 97,34% ATR, міноритарні співвласники - Рефат Чубаров, Мавілє Ісмаілова, Іса Хайбуллаєв.
  • Наприкінці січня гендиректор ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал може закритися через призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.
  • 10 лютого ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету.
  • 26 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що кримськотатарський канал ATR продовжить своє мовлення за допомогою державної підтримки.

Українська правда
Теми: медіакримські татари


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