Сенат не скасував вето Трампа на резолюцію щодо його військових повноважень

Сенат США не зміг подолати вето президента Дональда Трампа на резолюцію Конгресу, якою обмежувались військові повноваження очільника Білого дому щодо Ірану.

Джерело: Reuters

Деталі: Вказана резолюція була відповіддю на авіаудар США у січні 2020 року, під час якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані.

Щоб подолати вето Трампа, проголосувати мали дві третини членів вищої палати – 67 сенаторів. Проте голоси розділились: 49 на 44 на користь резолюції.

Що передувало: У лютому Сенат ухвалив резолюцію, яка обмежує військові повноваження президента США щодо воєнних дій проти Ірану.

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