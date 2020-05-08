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Сенат не скасував вето Трампа на резолюцію щодо його військових повноважень

П'ятниця, 8 травня 2020, 02:51
Сенат не скасував вето Трампа на резолюцію щодо його військових повноважень

Сенат США не зміг подолати вето президента Дональда Трампа на резолюцію Конгресу, якою обмежувались військові повноваження очільника Білого дому щодо Ірану. 

Джерело: Reuters

Деталі: Вказана резолюція була відповіддю на авіаудар США у січні 2020 року, під час якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані. 

Щоб подолати вето Трампа, проголосувати мали дві третини членів вищої палати – 67 сенаторів. Проте голоси розділились: 49 на 44 на користь резолюції. 

Що передувало: У лютому Сенат ухвалив резолюцію, яка обмежує військові повноваження президента США щодо воєнних дій проти Ірану.

Нагадаємо:

  • 3 січня американські збройні сили завдали удару по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед загиблих - іранський генерал Касем Сулеймані.
  • Сулеймані був командиром організації, яку адміністрація Трампа вважає терористичною.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".

Українська правда
Теми: СШАТрампІран
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