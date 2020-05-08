Сенат не скасував вето Трампа на резолюцію щодо його військових повноважень
П'ятниця, 8 травня 2020, 02:51
Сенат США не зміг подолати вето президента Дональда Трампа на резолюцію Конгресу, якою обмежувались військові повноваження очільника Білого дому щодо Ірану.
Джерело: Reuters
Деталі: Вказана резолюція була відповіддю на авіаудар США у січні 2020 року, під час якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані.
Щоб подолати вето Трампа, проголосувати мали дві третини членів вищої палати – 67 сенаторів. Проте голоси розділились: 49 на 44 на користь резолюції.
Що передувало: У лютому Сенат ухвалив резолюцію, яка обмежує військові повноваження президента США щодо воєнних дій проти Ірану.
Нагадаємо:
- 3 січня американські збройні сили завдали удару по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед загиблих - іранський генерал Касем Сулеймані.
- Сулеймані був командиром організації, яку адміністрація Трампа вважає терористичною.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".
Українська правда