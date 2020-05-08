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У Дніпропетровській області нарахували понад 650 заражень COVID-19

П'ятниця, 8 травня 2020, 03:25
У Дніпропетровській області нарахували понад 650 заражень COVID-19

На Дніпропетровщині 7 травня коронавірус підтвердили у 27 жителів, усього ж в області – 651 випадок.

Джерело: повідомлення Дніпропетровської ОДА

Деталі: Коронавірус виявили у 13 мешканців Дніпра, 11 жителів Кривого Рогу та у 2 мешканців у Вільногірську. Також один випадок діагностували у Васильківського району. 

Окрім того, вилікувались 74 мешканці області. 

Що передувало: В Україні 6 травня зафіксовано 507 нових випадків захворювання на коронавірус, 13 людей 6 травня померли, але 299 осіб подолали COVID-19.

Тоді ж у Дніпропетровській зареєстрували 624 випадків інфікування. 

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіла 13691 людина, з них 933 дітей та 2660 медпрацівників. Загалом одужало 2396 осіб, померли від коронавірусу 340 осіб.

Українська правда
Теми: Дніпропетровська областькоронавірус
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