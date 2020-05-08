Держдеп похвалив Україну за спроби мирного врегулювання на Донбасі

Держсекретар США Майк Помпео під час розмови із українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою відзначив спроби України вирішити конфлікт на Донбасі мирним шляхом.

Джерело: заява Держдепу

Дослівно: "Секретар високо оцінив дипломатичні зусилля України перед обличчям непримиренності Росії та її тривалої агресивної поведінки. Секретар знову заявив про рішучу підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив, що Штати будуть продовжувати санкції проти РФ до того часу, поки вона не виконає Мінські угоди та не припинить окупацію Криму".

Деталі: Помпео засудив обмеження з боку російський найманців пересування спостерігачів та гуманітарних організації ОБСЄ на Донбасі.

Під час розмови також обговорили підсумки віртуального засідання міністрів закордонних справ країн-учасниць Нормандського формату, яке відбулась 30 квітня.

Помпео також наголосив на важливості економічної та правової реформ в Україні.

Окрім того, держсекретар засудив спроби Росії та її сателітів використати пандемію для поширення дезінформації.

Що передувало: 6 травня міністра закордонних справ України та держсекретар США Майк Помпео провели телефонну розмову щодо стратегічного партнерства.