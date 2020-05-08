Усі розділи
Укр / Рус

Держдеп похвалив Україну за спроби мирного врегулювання на Донбасі

П'ятниця, 8 травня 2020, 04:17

Держсекретар США Майк Помпео під час розмови із українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою відзначив спроби України вирішити конфлікт на Донбасі мирним шляхом. 

Джерело: заява Держдепу

Дослівно: "Секретар високо оцінив дипломатичні зусилля України перед обличчям непримиренності Росії та її тривалої агресивної поведінки. Секретар знову заявив про рішучу підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив, що Штати будуть продовжувати санкції проти РФ до того часу, поки вона не виконає Мінські угоди та не припинить окупацію Криму".

Деталі: Помпео засудив обмеження з боку російський найманців пересування спостерігачів та гуманітарних організації ОБСЄ на Донбасі. 

Під час розмови також обговорили підсумки віртуального засідання міністрів закордонних справ країн-учасниць Нормандського формату, яке відбулась 30 квітня. 

Помпео також наголосив на важливості економічної та правової реформ в Україні. 

Окрім того, держсекретар засудив спроби Росії та її сателітів використати пандемію для поширення дезінформації. 

Що передувало: 6 травня міністра закордонних справ України та держсекретар США Майк Помпео провели телефонну розмову щодо стратегічного партнерства. 

Українська правда
Теми: СШАУкраїнаМЗС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія готова надати Усику та Ломаченку громадянство

інфографіка Кабмін вперше послабив карантин: що запрацює з 11 травня

Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконкому реформ

інфографіка Кабмін дозволив роботу літніх майданчиків кафе і магазинів у ТРЦ з 11 травня

відеоУ штабі ООС показали, як снайпер ФСБ вбиває українців на Донбасі

У Білорусі вже понад 20 тисяч випадків коронавірусу

Усі головні новини...
США
Сенат не скасував вето Трампа на резолюцію щодо його військових повноважень
Наближений до Трампа військовий заразився COVID-19
Трамп ветував резолюцію, що обмежує його можливості вести війну проти Ірану
Останні новини
04:17
Держдеп похвалив Україну за спроби мирного врегулювання на Донбасі
03:25
У Дніпропетровській області нарахували понад 650 заражень на COVID-19
02:51
Сенат не скасував вето Трампа на резолюцію щодо його військових повноважень
02:13
У Кабміні запевняють, що знайшли кошти на фінансування каналу ATR
01:32
У Мін’юсті обіцяють не стягувати $250 млн з “Приватбанку” на користь Суркісів
00:47
Степанов про медреформу: Не адаптована до українських реалій
00:18
За день на Буковині виявили майже 50 випадків коронавірусу
23:53
Саакашвілі заявив, що Україну потрібно "витягувати із болота"
23:49
Трамп обговорив з Путіним контроль над озброєннями та коронавірус
23:34
Перемовини з МВФ планують завершити наступного тижня
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!