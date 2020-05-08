Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус у Франції: знижується число нових випадків і кількість смертей

П'ятниця, 8 травня 2020, 09:02

У Франції третій день поспіль знижується кількість летальних випадків серед інфікованих коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За останні 24 години підтверджено 178 смертей, тоді як у середу було 278, а у вівторок 330, що було найбільшим показником за шість днів. Від коронавірусної хвороби у Франції з початку епідемії померли 25 987 осіб.

23 208 осіб госпіталізовані, 2961 пацієнт досі перебуває в реанімації (на 186 менше, ніж напередодні). З моменту початку епідемії 95 210 людей були госпіталізовані, а 55 027 людей повернулися додому.

На чотири регіони (Іль-де-Франс, Гранд-Ест, Овернь-Рона-Альпи, О-де-Франс) припадає 72% випадків госпіталізації.

За останню добу було зафіксовано 728 нових випадків інфікування, тоді як днем раніше було виявлено 939 випадків.

Загалом з початку епідемії 137 779 осіб отримали позитивний результат тесту на COVID-19 у Франції.

Теми: Франціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Франція
Парламент Франції затвердив семирічний оборонний бюджет у розмірі 413 млрд євро
У Франції до Дня взяття Бастилії розгортають 130 тисяч силовиків, щоб попередити нові заворушення
Макрон закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні
Останні новини
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
Усі новини...
Реклама: