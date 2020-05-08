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Німеччина заборонила "лікування" неповнолітніх від гомосексуальності

П'ятниця, 8 травня 2020, 09:32

Парламент Німеччини прийняв закон, що забороняє застосовувати до неповнолітніх так звану "репаративну терапію", що спрямована на зміну орієнтації людини на гетеросексуальну.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Законодавство покликане зупинити роботу тих, хто пропонує особам до 18 років послугу, яка, як стверджується, може змінити сексуальну орієнтацію людини.

Тим, хто порушує новий закон, може загрожувати до року в'язниці або штраф в розмірі 30 000 євро.

Дослідження свідчать, що суперечлива практика може призвести до депресії та підвищити ризик самогубства.

Відповідно до закону, прийнятого в четвер ввечері, неповнолітнім не дозволять брати участь у медичних втручаннях, спрямованих на зміну або придушення своєї сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.

Батьки та законні опікуни також можуть бути покарані за те, що їх діти брали участь у таких програмах шляхом обману, примусу чи погроз.

Терапія може включати гіпноз та ураження електричним струмом. Але експерти кажуть, що слово "терапія" вводить в оману, оскільки для цього немає наукової бази.

Німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив, що закон потрібен, зокрема, для того, щоб постраждалі мали чіткі підстави для захисту своїх прав у суді. За його словами, більшість людей, які проходять через репаративну терапію - це молоді люди, яких пройти "лікування" змушують інші.

Теми: НімеччинаЛГБТ
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