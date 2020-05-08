Усі розділи
Укр / Рус

Німеччина заборонила "лікування" неповнолітніх від гомосексуальності

П'ятниця, 8 травня 2020, 09:32

Парламент Німеччини прийняв закон, що забороняє застосовувати до неповнолітніх так звану "репаративну терапію", що спрямована на зміну орієнтації людини на гетеросексуальну.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Законодавство покликане зупинити роботу тих, хто пропонує особам до 18 років послугу, яка, як стверджується, може змінити сексуальну орієнтацію людини.

Тим, хто порушує новий закон, може загрожувати до року в'язниці або штраф в розмірі 30 000 євро.

Дослідження свідчать, що суперечлива практика може призвести до депресії та підвищити ризик самогубства.

Відповідно до закону, прийнятого в четвер ввечері, неповнолітнім не дозволять брати участь у медичних втручаннях, спрямованих на зміну або придушення своєї сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.

Батьки та законні опікуни також можуть бути покарані за те, що їх діти брали участь у таких програмах шляхом обману, примусу чи погроз.

Терапія може включати гіпноз та ураження електричним струмом. Але експерти кажуть, що слово "терапія" вводить в оману, оскільки для цього немає наукової бази.

Німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив, що закон потрібен, зокрема, для того, щоб постраждалі мали чіткі підстави для захисту своїх прав у суді. За його словами, більшість людей, які проходять через репаративну терапію - це молоді люди, яких пройти "лікування" змушують інші.

Теми: НімеччинаЛГБТ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кількість захворювань COVID-19 б'є рекорди на Львівщині: збирають кризовий штаб

COVID-19 в Україні: за добу померла 21 людина, але одужала рекордна кількість пацієнтів

Ляшко: Коронавірус показав помилку ідеї фінансування лікарень "за пацієнтом"

Степанов про медреформу: Не адаптована до українських реалій

Росія готова надати Усику та Ломаченку громадянство

інфографіка Кабмін вперше послабив карантин: що запрацює з 11 травня

Усі головні новини...
Німеччина
У Німеччині з початку епідемії одужали 140 тисяч інфікованих коронавірусом
Україна вшановує жертв нацизму в Берліні окремо від Росії
У Німеччині другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу
Останні новини
10:27
Коштів Фонду з безробіття всім не вистачить – експерти
10:13
У Польщі обурені зняттям меморіальних дощок жертвам Катинського злочину в РФ
10:11
В МОЗ пояснили, що не так з тарифами НСЗУ для лікарень на 2020 рік
10:05
На дорогах Києва затори попри карантин
10:00
Кількість захворювань COVID-19 б'є рекорди на Львівщині: збирають кризовий штаб
09:51
Німецька пивоварня роздала 2600 літрів пива, яке не вдалося продати через коронавірус
09:47
Сервісні центри МВС з 12 травня повертатимуться до звичайного режиму роботи
09:32
Німеччина заборонила "лікування" неповнолітніх від гомосексуальності
09:28
Де найбільше в Україні роблять ПЛР-тестів та скільки чекати на результати, уточнює МОЗ
09:22
У нас уже запроваджені елементи адаптивного карантину – Степанов
Усі новини...