У Сеймі Литви хочуть оголосити 17 вересня днем агресії СРСР проти Європи

У список пам'ятних днів литовські депутати пропонують вписати 17 вересня – День агресії СРСР проти Європи.

Такий проєкт зареєстрували депутати-консерватори Лаурінас Кащюнас і Аудронюс Ажубаліс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Вони вважають, що це спонукає суспільство звернути увагу на суперечливу історичну розповідь про позитивну роль СРСР і його перемогу у Другій світовій війні, а також спонукає, поглянути на дії СРСР загалом, буде виховувати історичну самосвідомість громадян Литви.

" Литва повинна бути зацікавлена в тому, що при оцінці війни треба охоплювати всю її історію цілком і конкретно всі країни, відповідальні за військові злочини військових і післявоєнних років",– сказали автори проєкту.

За їхніми словами, цей день не дублює пам'ятний день 23 серпня - День пам'яті жертв сталінізму і нацизму і 1 вересня - день початку Другої світової війни.

"Цим пам'ятним днем хочеться звернути увагу на роль комуністичної Росії, доведену історичними фактами, і її відповідальність за розв'язку ВМВ і наслідки цих дій для народів Європи. 17 вересня вибрали тому, що в цей день, в 1939 році, СРСР увійшов до Польщі, на яку напали нацисти, ставши на бік Адольфа Гітлера і підтвердивши наявність таємної змови з фашистською Німеччиною, про яку замовчувалося", – сказано в документі.

У ньому зазначено, що прийняти такий проєкт спонукали й інформаційні атаки РФ проти Литви та інших країн Східної та Центральної Європи.

Нагадаємо, президенти Литви, Латвії та Естонії 7 травня засудили тоталітарний радянський режим і спроби Росії фальсифікувати історію.