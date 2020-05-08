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У Барселоні людям дозволили відпочивати на пляжах у певні години

П'ятниця, 8 травня 2020, 15:27

У Барселоні людям дозволили знову відпочивати на пляжах у рамках послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Барселоні людям дозволили знову відпочивати на пляжах у рамках послаблення карантинних обмежень – після 7 тижнів жорсткого карантину. Тепер людям дозволені відпочинок, пробіжки та купання на пляжах між 6 ранку та 10 ранку.

Для контролю за дотриманням безпечної дистанції, на узбережжі присутня поліція.

Сьогодні уряд Іспанії має ухвалити рішення щодо того, які регіони першими зможуть перейти до "фази 1", наступного етапу виходу з карантину. У регіонах, де ситуація найбільш безпечна, зможуть відновити роботу бари, ресторани та релігійні установи – з певними обмеженнями та заходами безпеки. Рішення мають оприлюднити у суботу. Попередня, "нульова фаза", почалася 4 травня.

Найбільш імовірно, що у Каталонії обмеження збережуться довше, оскільки вона та регіон Мадриду найбільш постраждали від епідемії. Половина нових випадків за останні 24 години зареєстровані у Каталонії.

Водночас, зазначив головний експерт з надзвичайних ситуацій в охороні здоров’я Фернандо Сімон, "продовження заходів безпеки можна поєднувати з прогулянками надворі та покращенням якості життя".

Протягом останніх днів в Іспанії спостерігаються незначні коливання показників смертності від коронавірусу. За минулу добу від наслідків хвороби померли 229 осіб, тоді як у четвер і середу повідомлялося про 213 і 244 смерті відповідно. Загальна кількість померлих від коронавірусу в Іспанії досягло 26 299.

Протягом останньої доби коронавірус виявили у 1095 осіб – більше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 754 нових випадки.

Нагадаємо, 6 травня парламент Іспанії вчетверте продовжив надзвичайний стан у зв’язку з епідемією, підтримавши пропозицію прем’єра.

Теми: ІспаніякарантинепідеміякоронавірусCovid-2019


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