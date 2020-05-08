У харківських чиновників провели одночасно 20 обшуків

8 травня слідчі провели одночасно 20 обшуків за місцем розташування офісних приміщень підприємств-підрядників, у Департаменті житлового господарства та комунальному підприємстві Харківської міськради, а також за місцем мешкання службових осіб цих установ.

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області

Деталі: Під час розслідування правоохоронці встановили, що службові особи підприємств-підрядників здійснювали закупівлю світлового обладнання за ринковими цінами, а при виконанні робіт завищували вартість обладнання у декілька разів.

У поліції зазначають, що у подальшому посадовці Департаменту житлового господарства Харківської міської ради здійснювали прийняття вказаних робіт та перераховували кошти на розрахункові рахунки вказаних підприємств-підрядників.

Загальний розмір укладених договорів - близько 28 мільйонів гривень, з яких 13 мільйонів гривень на теперішній час перераховано на розрахункові рахунки підприємств-постачальників.

Матеріальна шкода бюджету міста складає понад 800 тисяч гривень.