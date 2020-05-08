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Україна не звільнила усіх полонених ОРДО через дії координатора підгрупи ТКГ – ЗМІ

П'ятниця, 8 травня 2020, 16:57

Україна не змогла добитися звільнення деяких утримуваних осіб в ОРДО багато в чому через позицію координатора робочої підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську Тоні Фріша.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, знайомі з роботою підгрупи.

Деталі: За даними джерел, на одному із засідань підгрупи представникам України не вдалося добитися інформації про 20 конкретних осіб. Співрозмовник зазначив, що це сталося тому, що Фріш обговорення цього питання просто припинив.

За його словами, Фріш також із невідомих причин запропонував прискорити дату взаємного звільнення, через що Україні не було передано багатьох встановлених осіб. Водночас, зазначив співрозмовник, координатор гуманітарної підгрупи так і не відвідав українських громадян, що перебувають у в'язницях ОРДО.

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Передісторія:

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
  • 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
  • 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

Теми: Донбасобмін


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