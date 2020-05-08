Україна не звільнила усіх полонених ОРДО через дії координатора підгрупи ТКГ – ЗМІ

Україна не змогла добитися звільнення деяких утримуваних осіб в ОРДО багато в чому через позицію координатора робочої підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську Тоні Фріша.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, знайомі з роботою підгрупи.

Деталі: За даними джерел, на одному із засідань підгрупи представникам України не вдалося добитися інформації про 20 конкретних осіб. Співрозмовник зазначив, що це сталося тому, що Фріш обговорення цього питання просто припинив.

За його словами, Фріш також із невідомих причин запропонував прискорити дату взаємного звільнення, через що Україні не було передано багатьох встановлених осіб. Водночас, зазначив співрозмовник, координатор гуманітарної підгрупи так і не відвідав українських громадян, що перебувають у в'язницях ОРДО.

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