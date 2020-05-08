Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна не звільнила усіх полонених ОРДО через дії координатора підгрупи ТКГ – ЗМІ

П'ятниця, 8 травня 2020, 16:57
Україна не звільнила усіх полонених ОРДО через дії координатора підгрупи ТКГ – ЗМІ

Україна не змогла добитися звільнення деяких утримуваних осіб в ОРДО багато в чому через позицію координатора робочої підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську Тоні Фріша.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, знайомі з роботою підгрупи.

Деталі: За даними джерел, на одному із засідань підгрупи представникам України не вдалося добитися інформації про 20 конкретних осіб. Співрозмовник зазначив, що це сталося тому, що Фріш обговорення цього питання просто припинив.

За його словами, Фріш також із невідомих причин запропонував прискорити дату взаємного звільнення, через що Україні не було передано багатьох встановлених осіб. Водночас, зазначив співрозмовник, координатор гуманітарної підгрупи так і не відвідав українських громадян, що перебувають у в'язницях ОРДО.

Читайте також: Діалог на умовах Кремля: що стоїть за "мирним планом" Єрмака для Донбасу

Роман Безсмертний: Зеленський підіграє агресору. Що означає створення спільного органу з бойовиками

Фракція напіврозпаду. Хто і чому у "Слузі народу" влаштував "мінський демарш" Єрмаку

Чотири загрози "нового Мінська": чому в "Слузі народу" є спротив домовленостям про ОРДЛО

Передісторія:

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
  • 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
  • 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

"Українська правда" в Threads

Теми: Донбасобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Донбас
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
Останні новини
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
Усі новини...
Реклама: