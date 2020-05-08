Усі розділи
Укр / Рус

У Польщі підприємці протестували з вимогою допомоги, є затримані

П'ятниця, 8 травня 2020, 17:07
Фото: РАР

У Польщі підприємці протестували під офісом прем'єра з вимогою більш ефективної державної допомоги через кризу, зумовлену епідемією. Поліція вночі розігнала протестувальників, є затримані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Підприємці з різних регіонів країни зібралися на протест у Варшаві, вимагаючи ефективнішої допомоги від держави в умовах кризи, зумовленої епідемією коронавірусу та обмежувальними заходами. Протест розпочався удень автомобільним проїздом та зупинився під офісом прем’єр-міністра Матеуша Моравєцького.

Один з лідерів протесту – кандидат у президенти Павел Танайно. На своїй Facebook-сторінці він написав, що протестувальники вимагатимуть зустрічі з прем’єром і хочуть запевнень, що гроші, які можуть допомогти їм, "не будуть змарновані бюрократичною машиною". 

 
Фото: РАР 

Танайно, за останніми результатами соцопитувань, має 2% підтримки виборців.

"У нас нема грошей на шматок хліба, ми не маємо можливості заробляти. Я у найгіршій ситуації, а урядовий план взагалі не охоплює нашу галузь", - розповів у коментарі RMF один з протестувальників, що працює в індустрії розваг. Ще один у коментарі розповів, що подавав заявку на отримання урядової допомоги, але  на цьому все закінчилося.

Протестувальники розмістилися на лавках, просто на асфальті та на газонах перед офісом.

Близько 2 ночі поліція "з превентивною метою" затримала усіх, хто на той час залишався під офісом - загалом 37 осіб. Ще 150 протестувальників ідентифікували, щоб надіслати їм запрошення про проходження санітарного контролю.

Як повідомлялося раніше, Польща не планує пом'якшувати заборони з наступного понеділка, тому що поки невідомо, як змінилася ситуація після відкриття в минулий понеділок торгових центрів.

Читайте також: Вибори проти правил: чому Польща ще нескоро отримає новообраного президента.

Теми: Польщабізнесакції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНа репетиції параду в Мінську затримали хворого на коронавірус

Путін зробив виняток для України й Грузії у привітанні з Днем перемоги

відеоДубінський за гроші шукав коріння в Румунії, щоб отримати паспорт ЄС - "Слідство.Інфо"

Зеленський про виклик посла в Грузію через Саакашвілі: Це помилка

фотоЗеленський приїхав на кордон із Росією вшанувати загиблих у Другій світовій

У Києві вперше три смерті від COVID-19 за добу – Кличко

Усі головні новини...
Польща
Польща не планує послаблювати карантин до 18 травня
У Польщі обурені зняттям меморіальних дощок жертвам Катинського злочину в РФ
Сейм Польщі схвалив голосування поштою на виборах президента
Останні новини
18:00
НБУ провів перший аукціон із довгострокового рефінансування: банки залучили 2,4 млрд
17:59
фотоОбшуки у податківців: СБУ арештувала рахунків на 600 млн грн
17:58
На коронавірус захворіли 4 священники і 2 співробітники храму УГКЦ у Львові
17:55
Кулеба заспокоїв щодо долі безвізу після пандемії
17:49
Разумков збирає депутатів на середу
17:42
Інфляція у річному вимірі сповільнилась до 2,1% – Держстат
17:34
Болгарія зніме заборону на туристичні поїздки по країні з 13 травня
17:32
У Раді просять "оштрафувати" 25 нардепів за прогули
17:16
Садовий розповів, як Львів послаблюватиме карантин
17:12
Смолій про падіння ВВП у 2020 році: НБУ може переглянути прогноз у червні
Усі новини...