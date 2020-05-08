У Польщі підприємці протестували з вимогою допомоги, є затримані

У Польщі підприємці протестували під офісом прем'єра з вимогою більш ефективної державної допомоги через кризу, зумовлену епідемією. Поліція вночі розігнала протестувальників, є затримані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Підприємці з різних регіонів країни зібралися на протест у Варшаві, вимагаючи ефективнішої допомоги від держави в умовах кризи, зумовленої епідемією коронавірусу та обмежувальними заходами. Протест розпочався удень автомобільним проїздом та зупинився під офісом прем’єр-міністра Матеуша Моравєцького.

Один з лідерів протесту – кандидат у президенти Павел Танайно. На своїй Facebook-сторінці він написав, що протестувальники вимагатимуть зустрічі з прем’єром і хочуть запевнень, що гроші, які можуть допомогти їм, "не будуть змарновані бюрократичною машиною".

Фото: РАР

Танайно, за останніми результатами соцопитувань, має 2% підтримки виборців.

"У нас нема грошей на шматок хліба, ми не маємо можливості заробляти. Я у найгіршій ситуації, а урядовий план взагалі не охоплює нашу галузь", - розповів у коментарі RMF один з протестувальників, що працює в індустрії розваг. Ще один у коментарі розповів, що подавав заявку на отримання урядової допомоги, але на цьому все закінчилося.

Протестувальники розмістилися на лавках, просто на асфальті та на газонах перед офісом.

Близько 2 ночі поліція "з превентивною метою" затримала усіх, хто на той час залишався під офісом - загалом 37 осіб. Ще 150 протестувальників ідентифікували, щоб надіслати їм запрошення про проходження санітарного контролю.

Як повідомлялося раніше, Польща не планує пом'якшувати заборони з наступного понеділка, тому що поки невідомо, як змінилася ситуація після відкриття в минулий понеділок торгових центрів.

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