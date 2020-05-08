Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На коронавірус захворіли 4 священники і 2 співробітники храму УГКЦ у Львові

П'ятниця, 8 травня 2020, 17:58
На коронавірус захворіли 4 священники і 2 співробітники храму УГКЦ у Львові

У 4 священників і двох співробітників храму Української греко-католицької церкви у Львові виявили інфікування коронавірусом.

Джерело: Львівська архиєпархія УГКЦ

Деталі: Діагноз підтвердив "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України". Інфікування COVID-19 виявлено у чотирьох священнослужителів парафії Собору Святого Івана Хрестителя (м. Львів вул. Зубрівська, 1г), а також у двох працівників храму.

Зазначається, що в приміщенні храму провели дезінфекцію відповідно до усіх санітарних вимог.

Вірних Львівської Архиєпархії просять дотримуватись установлених обмежень, що стосуються масових заходів, зокрема, храмових богослужінь.

Дослівно: "Певне послаблення карантинних заходів, передбачене у найближчі дні, не скасовує особистих заходів безпеки, яких необхідно дотримуватися. Ключовими способами вберегти себе та рідних від інфікування є збереження соціальної дистанції, обмеження особистих контактів, знезаражування рук, предметів побуту, вживання медичної маски в громадських місцях.

У випадку захворювання просимо звертатися до компетентних органів соціальної інфраструктури. Для подолання хвороби важливим є своєчасне і правильне лікування. Поставмося відповідально до питання здоров’я, особливо серед ризиків нинішньої пандемії".

Деталі: Священники просять ставитися зі співчуттям до інфікованих людей та єднатися у спільній молитві за недужих, медичних працівників та за припинення пандемії.

Нагадаємо: 8 травня у Львові зібрали кризовий штаб у зв'язку з тим, що у Львівській області третій день поспіль зростає і б’є рекорди кількість нових випадків захворювання на COVID-19, за добу 7 травня – 65 нових випадків зараження. 

Міська влада Львова водночас за результатами наради комісії вирішила послаблювати карантин з 11 травня.

Українська правда
Теми: коронавірусЛьвів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
Усі новини...
Реклама: