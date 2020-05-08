На коронавірус захворіли 4 священники і 2 співробітники храму УГКЦ у Львові

У 4 священників і двох співробітників храму Української греко-католицької церкви у Львові виявили інфікування коронавірусом.

Джерело: Львівська архиєпархія УГКЦ

Деталі: Діагноз підтвердив "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України". Інфікування COVID-19 виявлено у чотирьох священнослужителів парафії Собору Святого Івана Хрестителя (м. Львів вул. Зубрівська, 1г), а також у двох працівників храму.

Зазначається, що в приміщенні храму провели дезінфекцію відповідно до усіх санітарних вимог.

Вірних Львівської Архиєпархії просять дотримуватись установлених обмежень, що стосуються масових заходів, зокрема, храмових богослужінь.

Дослівно: "Певне послаблення карантинних заходів, передбачене у найближчі дні, не скасовує особистих заходів безпеки, яких необхідно дотримуватися. Ключовими способами вберегти себе та рідних від інфікування є збереження соціальної дистанції, обмеження особистих контактів, знезаражування рук, предметів побуту, вживання медичної маски в громадських місцях.

У випадку захворювання просимо звертатися до компетентних органів соціальної інфраструктури. Для подолання хвороби важливим є своєчасне і правильне лікування. Поставмося відповідально до питання здоров’я, особливо серед ризиків нинішньої пандемії".

Деталі: Священники просять ставитися зі співчуттям до інфікованих людей та єднатися у спільній молитві за недужих, медичних працівників та за припинення пандемії.