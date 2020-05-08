Кулеба: Я б віддав відносини України зі США у хімчистку

Глава МЗС Дмитро Кулеба не вважає, що після "українагейту" відносини України зі США заморожені, однак каже, що їх потрібно "очистити".

Про це він розповів у інтерв’ю "Лівому берегу", повідомляє "Європейська правда".

"Вони не заморожені, але я б ці відносини віддав у хімчистку й повернув в очищеному блискучому вигляді.

І в цьому якраз і полягає завдання дипломатів: виступити в ролі цієї хімчистки по обидва боки для того, щоби прибрати плями і зробити костюм, який буде ідеально на тобі сидіти і прекрасно виглядати", - сказав Кулеба, коментуючи відносини між Києвом та Вашингтоном після процесу імпічменту президента США.

Він підкреслив, що не бачить індикаторів, які показують, що президент США не хоче спілкуватися з президентом Зеленським.

Водночас він не відповів на питання, чи буде візит Зеленського у Білий дім до виборів у США, зазначивши, що "візит у США до виборів – це завжди елемент політики, що впливає на виборчий процес".

Кулеба також вважає позитивом, що новим послом США в Україні стане генерал-лейтенант Кейт Дейтон.

"Новий посол США – класний мужик!...Добре, що в адміністрації Трампа вибір припав на військову людину, яка розуміє не тільки наш політичний порядок, але й усвідомлює ризики для української сфери безпеки", - сказав Дмитро Кулеба.

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