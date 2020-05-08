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У МОЗ планують масово тестувати правоохоронців на COVID-19

П'ятниця, 8 травня 2020, 18:39
У МОЗ планують масово тестувати правоохоронців на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я запровадить тестування на коронавірус співробітників Національної поліції та Національної гвардії. 

Джерело: міністр Максим Степанов під час зустрічі з головою представництва Дитячого фонду (ЮНІСЕФ) пані Лоттою Сільвандер.

Пряма мова Степанова: "Безпека та здоров’я українців – наш пріоритет. Саме тому уже найближчим часом ми запровадимо тестування на коронавірус  для співробітників органів внутрішніх справ. Наразі МОЗ визначає, яку кількість співробітників Національної поліції та Національної гвардії необхідно тестувати". 

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Українська правда

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Теми: МОЗМВСкоронавірусепідемія
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