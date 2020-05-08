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Досі не сплатив заставу: САП вимагає взяти Микитася під варту

П'ятниця, 8 травня 2020, 19:12
Досі не сплатив заставу: САП вимагає взяти Микитася під варту

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає змінити запобіжний захід із застави на тримання під вартою із можливістю внесення 100 млн гривень застави ексдепутату та колишньому президенту "Укрбуду" Максиму Микитасю.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: Зважаючи на грубе порушення умов запобіжного заходу, 8 травня прокурор САП подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про дату розгляду вказаного клопотання буде повідомлено додатково.

Що передувало: Микитась порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом: зустрічався із 2 свідками. ВАКС вирішив застосувати до нього штрафні санкції: стягнути внесену заставу в дохід держави і призначити нову. САП вимагала заарештувати Микитася, але ВАКС відмовив.

 Передісторія:

  • Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
  • У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".
  • 4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.
  • 22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень. 25 жотвня 2019 року за Микитася внесли заставу.
  • 20 січня 2020 року Микитася зняли з рейсу при спробі вильоту з України.

Українська правда
Теми: МикитасьАнтикорупційна прокуратура
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