Досі не сплатив заставу: САП вимагає взяти Микитася під варту

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає змінити запобіжний захід із застави на тримання під вартою із можливістю внесення 100 млн гривень застави ексдепутату та колишньому президенту "Укрбуду" Максиму Микитасю.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: Зважаючи на грубе порушення умов запобіжного заходу, 8 травня прокурор САП подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про дату розгляду вказаного клопотання буде повідомлено додатково.

Що передувало: Микитась порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом: зустрічався із 2 свідками. ВАКС вирішив застосувати до нього штрафні санкції: стягнути внесену заставу в дохід держави і призначити нову. САП вимагала заарештувати Микитася, але ВАКС відмовив.

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