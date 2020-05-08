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Досі не сплатив заставу: САП вимагає взяти Микитася під варту

П'ятниця, 8 травня 2020, 19:12

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає змінити запобіжний захід із застави на тримання під вартою із можливістю внесення 100 млн гривень застави ексдепутату та колишньому президенту "Укрбуду" Максиму Микитасю.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: Зважаючи на грубе порушення умов запобіжного заходу, 8 травня прокурор САП подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про дату розгляду вказаного клопотання буде повідомлено додатково.

Що передувало: Микитась порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом: зустрічався із 2 свідками. ВАКС вирішив застосувати до нього штрафні санкції: стягнути внесену заставу в дохід держави і призначити нову. САП вимагала заарештувати Микитася, але ВАКС відмовив.

 Передісторія:

  • Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
  • У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".
  • 4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.
  • 22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень. 25 жотвня 2019 року за Микитася внесли заставу.
  • 20 січня 2020 року Микитася зняли з рейсу при спробі вильоту з України.

Українська правда
Теми: МикитасьАнтикорупційна прокуратура


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