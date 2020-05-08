Усі розділи
Укр / Рус

Новини 8 травня: затверджені правки до "антиколомойского" законопроєкту, Грузія відкликає посла

П'ятниця, 8 травня 2020, 20:42

Фінансовий комітет Верховної Ради затвердив скорочену таблицю правок до "антиколомойського" законопроєкту, Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій через Саакашвілі – актуальні новини 8 травня.

Про коронавірус та карантин

В Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.

У Львівській області третій день поспіль зростає і б’є рекорди кількість нових випадків захворювання на COVID-19, за добу 7 травня – 65 нових випадків зараження.

Тим часом комісія з надзвичайних ситуація міста Києва ухвалила умови роботи літніх майданчиків кафе, кав'ярень та ресторанів. Умови праці наступні: відстань між столиками має бути півтора метра, не більше двох відвідуючих за одним столиком без урахування дітей до 14 років; а персонал має мати засоби захисту. 

А мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столиця поступово знімає обмеження, і готується запускати міський транспорт, але може повернутися і до жорсткого карантину, якщо буде спалах хвороби.

Про "антиколомойський закон"

Фінансовий комітет Верховної Ради затвердив скорочену таблицю правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки та рекомендуватиме парламенту прийняти його у другому читанні та в цілому. 

А голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання на 13 травня, на ньому, серед іншого, планують провести годину запитань до уряду й заслухати доповідь голови Національного банку. Серед ключових питань – проєкт так "антиколомойського" закону. 

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка – короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання – відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші новини 

Колишніх добровольців "Азова" Назарія Кравченка та Сергія Філімонова побили побратими включно з засновником "Азова" й лідером "Нацкорпусу" Андрієм Білецьким.

Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Михайла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президентові України. Президент Володимир Зеленський вважає це помилкою. 

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський кільк років тому шукав за гроші своє коріння в Румунії, аби отримати румунське громадянство.

Тариф на електричну енергію для населення залишиться незмінним до кінця 2020 року.



Українська правда
Теми: КоломойськийзаконодавствоГрузія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко: Можемо знову повернути суворий карантин

Супрун, Притула й Соколова найбільше впливають на молодь у Facebook – IREX

фотоНа репетиції параду в Мінську затримали хворого на коронавірус

Путін зробив виняток для України й Грузії у привітанні з Днем перемоги

відеоДубінський за гроші шукав коріння в Румунії, щоб отримати паспорт ЄС - "Слідство.Інфо"

Зеленський про виклик посла в Грузію через Саакашвілі: Це помилка

Усі головні новини...
Коломойський
Раду збирають на середу: "антиколомойський" закон, поновлення роботи, Кабмін
Мінфін: Без голосування за "антиколомойський" закон переговори з МВФ неможливі
Комітет затвердив правки до "антиколомойського" закону, Рада може розглянути його 13 травня
Останні новини
20:46
ОПЗЖ зареєструвала законопроєкт, щоб дозволити георгіївську стрічку
20:42
Новини 8 травня: затверджені правки до "антиколомойского" законопроєкту, Грузія відкликає посл
20:29
НБУ встановив курс гривні на перший робочий день після вихідних
20:15
Італія стала другою країною Європи, де від епідемії загинули понад 30 тисяч людей
20:12
Троє пенсіонерів померли від COVID-19 у пансіонаті під Києвом
20:04
У Кабміні розповіли, за рахунок чого реалізують стимулювання малого бізнесу
20:01
На Донбасі на третину зросла кількість жертв серед цивільних – ООН
19:45
Єврокомісія відправить медичним працівникам країн ЄС 10 млн масок
19:35
картаНа День Перемоги перекриють центр Києва
19:23
Євродепутат наголосив, чому західним лідерам важливо не їхати на парад у Москві
Усі новини...