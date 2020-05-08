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Новини 8 травня: затверджені правки до "антиколомойского" законопроєкту, Грузія відкликає посла

П'ятниця, 8 травня 2020, 20:42
Новини 8 травня: затверджені правки до антиколомойского законопроєкту, Грузія відкликає посла

Фінансовий комітет Верховної Ради затвердив скорочену таблицю правок до "антиколомойського" законопроєкту, Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій через Саакашвілі – актуальні новини 8 травня.

Про коронавірус та карантин

В Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.

У Львівській області третій день поспіль зростає і б’є рекорди кількість нових випадків захворювання на COVID-19, за добу 7 травня – 65 нових випадків зараження.

Тим часом комісія з надзвичайних ситуація міста Києва ухвалила умови роботи літніх майданчиків кафе, кав'ярень та ресторанів. Умови праці наступні: відстань між столиками має бути півтора метра, не більше двох відвідуючих за одним столиком без урахування дітей до 14 років; а персонал має мати засоби захисту. 

А мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столиця поступово знімає обмеження, і готується запускати міський транспорт, але може повернутися і до жорсткого карантину, якщо буде спалах хвороби.

Про "антиколомойський закон"

Фінансовий комітет Верховної Ради затвердив скорочену таблицю правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки та рекомендуватиме парламенту прийняти його у другому читанні та в цілому. 

А голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання на 13 травня, на ньому, серед іншого, планують провести годину запитань до уряду й заслухати доповідь голови Національного банку. Серед ключових питань – проєкт так "антиколомойського" закону. 

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Про інші новини 

Колишніх добровольців "Азова" Назарія Кравченка та Сергія Філімонова побили побратими включно з засновником "Азова" й лідером "Нацкорпусу" Андрієм Білецьким.

Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Михайла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президентові України. Президент Володимир Зеленський вважає це помилкою. 

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський кільк років тому шукав за гроші своє коріння в Румунії, аби отримати румунське громадянство.

Тариф на електричну енергію для населення залишиться незмінним до кінця 2020 року.



Українська правда
Теми: КоломойськийзаконодавствоГрузія
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